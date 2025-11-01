全國青年諮詢交流會登場 22縣市代表逾140人齊聚
教育部青年發展署首次與地方政府合作，今、明2天在高雄舉辦「全國青年諮詢組織交流會」，邀集全國22縣市青年委員及青年專責單位代表逾140人齊聚一堂，共同擘劃貼近世代需求的行動方案。
「全國青年諮詢組織交流會」今、明2天在Le Phare新左營共享空間及承億酒店登場。活動邀集全國22縣市青年委員及青年專責單位代表逾140人齊聚一堂。教育部長鄭英耀、高雄市副市長李懷仁及青年局長林楷軒等人也出席。
鄭英耀致詞表示，「青年百億海外圓夢基金計畫」今年有8877人次申請，已協助1463名青年前往全球67個國家實現夢想，涵蓋文化、科技與藝術等多元領域。未來將持續擴大參與對象，讓更多人勇敢追夢，成為社會進步的力量。
李懷仁表示，高市府將持續強化青年參與公共事務的平台，期盼透過跨域交流，讓青年對政策的形塑發揮更大影響力。他也邀請與會青年在活動期間走訪亞灣區與城市景點，親身感受高雄的創新活力與城市魅力。
林楷軒表示，此次全國青年諮詢交流會是首次由地方政府與中央共同主辦，除為期2天的交流討論，更同步規劃「城市走讀」行程，邀請全國青年夥伴親身感受港都的文化底蘊與政策實踐現場。
青年局指出，此次交流會聚焦青年公共參與、婚育人口、校園權益、心理健康、永續發展、數位素養、國際交流及職涯探索等8大議題。與會青年經驗分享交流，凝聚共識並提出具體建議，共同開創更具包容與前瞻的政策藍圖。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言