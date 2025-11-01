從從容容上台領獎 王世堅獲頒北科大名譽博士：從政以來最光榮的一天

國立台北科技大學今舉行建校114周年校慶，由校長王錫福頒發名譽博士予總統府資政顏志發、立法委員王世堅及香港泰山企業貿易公司董事長林添茂，表彰其對於校務發展、社會公益及公共服務等領域的貢獻，王世堅致詞時則表示，獲頒名譽博士，是從政20年以來最光榮的一天。

王世堅曾任日成營造董事長，1998年起投身公共服務，連任多屆台北市議員、立法委員。北科大表示，王世堅於金融消費者保護、稅制改革、居住正義、詐騙防治、交通建設及身心障礙者權益等領域富有遠見，並支持北科大校務發展，同時關懷弱勢並重視教育公平。

王世堅致詞表示：「今天是我從政這二十年來，最光榮的一天。」他也回憶，初中時到舊書攤買漫畫書和武俠小說，當時台北工專學生看的書是工程數學、流體力學，希望努力創造未來，也深受鼓勵與感動。也勉勵北科大學生，接受學校教育訓練後，受人點滴要湧泉以報，未來進入社會，也要報答學校、報答國家，貢獻世界。

顏志發致詞時則談到，邁入古稀之年後開始投入公益，推動「小秀才學堂」教育行善，要感謝家人一路支持，也感謝北科大給予榮耀，日後仍將堅持「助人最樂、服務為榮」的理念，持續貢獻社會。林添茂則說，離開台灣雖然已近一甲子，「但60年來，台灣及母校一直在我心中。」未來將結合眾校友之力，盼成立北科大愛心獎，獎勵最有公益心、慈悲心的校友們，也期盼北科大持續扮演AI、科技人才重鎮。

校長王錫福致詞指出，學校近年因應時代需求，新設AI、半導體、資安、太空、智慧鐵道等領域學制，成立前瞻技術研究總部，致力教學創新、國際合作，同時於QS世界排名上，成為全台唯一連續八年穩健進步的大學。

王錫福也說，近年來，北科大成功爭取鄰近建啤校地、桃園航空城產學基地，要特別感謝眾多校友的大力協助、默默付出，相信校地的拓展，能為學校未來發展奠定基礎，也期許腳踏實地的北科人，要持續發揮「誠樸精勤」的校訓精神。

