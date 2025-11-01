推廣校園用開放文件格式 教部辦競賽倡軟體平權
教育部近年鼓勵校園使用開放文件格式（ODF），透過大專校院應用競賽，倡導「軟體平權」概念，讓文件格式能跨平台使用，軟體選擇更自由。
ODF（Open Document Format）為國際標準的開放文件格式，支援文字處理（.odt）、試算表（.ods）與簡報（.odp）等，具有相容性高、適用於各種作業系統，且有利於資料長久保存等優點。行政院訂有CNS15251為政府文件標準格式，並逐步推展到社會各界。
教育部今天發布新聞稿指出，配合行政院政策舉辦的「114年度大專校院ODF-CNS15251競賽」，邀請大專校院及高中職教師報名參加，項目包括教師在各學年度課程中推動ODF格式的成效，競賽結果近日揭曉。
朝陽科技大學副教授許哲瑜獲得第1名，他設計了多樣的ODF範本，涵蓋行政、教學、招生、數學公式等各類用途，供學校各單位及學生使用。
競賽評分項目，包括採用ODF文件格式的授課教材、ODF工具功能的深入性、作業繳交情形、心得分享與未來推廣建議等。教育部表示，優勝者將獲得教育部頒發的獎狀及獎金，也可參與後續的推廣活動。
