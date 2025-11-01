教團調查：老師的AI素養「知行不合一」、國中師素養分數最低

黃昆輝教授教育基金會今公布教師的AI素養調查報告，內容指出，教師多自認已具備AI基礎應用、AI倫理等素養，但AI教學法與專業發展兩項卻不盡理想，代表知與行之間的落差。再者，調查也發現國中教師的AI素養分數低於國小與高中教師。

黃昆輝教授教育基金會於今年8月27日至10月10日進行網路問卷調查，採四點量表設計，根據各大項與細項量尺分數，將教師AI素養程度分為兩層級，3.00以上為符合，亦即具備此素養；未達3.00分為不符合，不具此素養。調查對象為國小、國中、高中現職教師，共回收3605份問卷。

調查設立五大指標，教師自認在「AI基礎與應用」分數最高達3.16，其次為「AI人本思維」3.10，第三則是「AI倫理」3.02，於各指標下的素養細項中，如應用AI時尊重學生不同想法與需求、讓學生了解AI為學習輔助而非替代學習的角色等項目中也有3分以上的分數，可見教師多具備應用AI的正確理念和知識。

但調查也指出，教師於「AI教學法」、「AI專業發展」只個別獲得2.65分和2.80分，細項如以AI工具分析學生學習表現並提供回饋、指導學生使用AI自主學習，兩者均只獲得2.56分，代表教師要將AI知識轉化為教學實踐還有努力空間，存在知與行之間的鴻溝。

調查報告也分析，教師服務年資與AI素養成反比，評估與年輕教師有較多機會接觸AI有關，如服務年資在21年以上的教師，在透過AI工具協助學生差異化學習、指導學生使用AI工具自主學習等分數都未達3分；而國中教師的AI素養分數則低於國小、高中教師，於透過AI工具協助學生差異化學習、指導學生使用AI自主學習等素養中，國中教師自認不具備者都過半。

民調小組委員馮清皇表示，推測是與國中階段升學壓力較大有關，因此教師應用AI於教學的作為也傾向保守，但也建議，教師AI增能應有更妥適的資源分配、鎖定有需求的焦點對象。

國立台中教育大學校長郭伯臣則說，教師服務年資與AI素養呈反比是全球推動AI教育時的普遍挑戰，建議應將小規模的教師專業發展活動擴大為全面性推動，在經費支持下，吸引更多縣市政府、中小學參與；再者，應強化職前師資培育課程導入AI，幫助師培大學於師資培育課程導入AI應用，在學時就學會將AI應用於中小學教學。

再者，郭伯臣也說，建議中央補助並鼓勵縣市、學校成立AI教師社群，將AI導入各領域教學中，促進教師共學；最後則希望能研發國家級的AI教育工具，讓師生使用以教學為目標的AI。

