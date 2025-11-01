蕭美琴：台灣硬體獲肯定 資訊應用是未來動能

副總統蕭美琴今天在第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽致詞指出，台灣在硬體領域的表現獲得世界肯定，但光有硬體不夠，資訊應用的創新，將是下一個世代經濟成長不可少的動能。

由數位發展部主辦的「第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽」今天在台灣大學登場，副總統蕭美琴出席致詞，肯定這項競賽30年來，為台灣人才培育提供肥沃的土壤，成為創新的溫床。

副總統勉勵參賽學生，有些創意能夠商業化、能賺錢，但有些則難免遇到顛簸，但這就是創新的本質，一定要經過不斷的調整、實驗，甚至會有失敗和跌倒，而人們在過程中茁壯、更有韌性。

副總統提到，台灣在硬體領域的表現舉世共睹，獲得世界肯定和信任，近年產業也有一波強大的爆發。但光有硬體不足，資訊應用的創新領域，將是下一個世代經濟成長不可少的動能。

副總統提到，世界上很多最具影響力的科技創新，都是來自校園，甚至是來自學生家裡的車庫。她勉勵學子，不只是參與競賽，更要持續領導世界的科技潮流，並多與同儕交流，透過跨領域的結合，產生新的火花。

副總統也趁機宣傳「青年百億圓夢基金」政策，鼓勵年輕人多多申請，到世界各地尋找自己的夢想，把台灣的good idea（好想法）帶到世界去。

數位發展部長林宜敬致詞時指出，40年前他也是一個熱愛寫程式的年輕人，很多個晚上當同學都在約會和玩樂，他則是和幾個要好的同學躲在宿舍熬夜寫程式，校內校外相關比賽都會參與，並不是為了獎金，而是享受動手實作、解決問題的感覺。

林宜敬也幽默地說，他後來傻傻地繼續念博士，幾個同學則早早創業，一邊享受寫程式，一邊也賺了好幾億新台幣，讓他感到錯過了很多樂趣。他希望參加創新競賽的學子，不論結果如何，都要好好享受這一刻。

