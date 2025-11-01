單字量不到全英文10%！他多益930讀原文書仍要查 網：中文也一樣
多益是眾所皆知的英語測驗，許多學校、職場也都已多益測驗分數為門檻，不過多益考高分並不代表英文程度真的夠好，一名多益930分的網友認為，多益的詞彙量大概佔不到全英文知識的10%。
一名喜歡研究英文的網友在Dcard上分享，發現當自己學得越深入越覺得英文單字背不完，表示自己多益成績930，但讀福爾摩斯的原文小說時還是需要常常查單字。
原PO發現多益試題其實很狹隘，大部分都是商業對話，也很少出現諺語、擬聲、擬態詞或特別的形容詞等，認為若全部英文單字量是100%，「多益的單字量大概連10%都不到」。
不少人指出中文也差不多，「中文也會有很多冷僻的字，比如掮客、躉繳、綏靖、鰥夫。如果就第二外語而言，其實真的不用學到這麼艱深」、「我看中文也一堆文鄒鄒的看不懂」。
原PO也列出許多在多益不會看到的單字、諺語，並分享自己整理的筆記，對此不少人指出，其實這些單字在其他測驗都會出現，「GRE單字書裡有不少你列的的字」、「看了一下，很多都是GRE的基本字吧，準備多益的當然看不懂」、「想要知道特別的單字建議去考GRE」。
