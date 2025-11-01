教團：線上資源多 學生英聽能力提升

今年英聽測驗拿等級Ａ考生占比創下五年新高，不及格Ｆ級的考生則為五年新低。教育團體分析，應與近年線上平台發展蓬勃、影音資源多有關。

全教總高中職主委巫彰玫表示，二○二○年正值新冠肺炎疫情爆發，當年的應屆國一生，約有三年經歷了較長時間的遠距教學，線上、實體同步教學也較普及，該批學生多已升高二、高三，學習過程有機會接觸且習慣大量的英語媒材。

巫彰玫談到，再加上現在線上平台發展蓬勃，英語又是國際流通語言，影音資源多，學生相較過去有更多管道接觸英文，都讓英語聽力普遍提升。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，近年三大升學管道中，採計英聽的科系都逐年減少，願意採計英聽者，都是少數頂、前標的特定科系，因此英聽對科系整體選擇影響不大，部分成績中後段的考生可能索性不考。多數社區高中也多不像過往強迫學生非考英聽不可。

大考中心主任張新仁表示，英聽是高中英語教學一部分，考試自然作為檢核方式之一，以利了解學生能力，大考中心任務就是接受招聯會委託，將考試辦理完竣。

