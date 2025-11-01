高中英聽一試 拿A占比近5年最高
大考中心公告一一五學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績。今年第一次考試約九點四萬人報考，到考人數約九點一萬人，其中拿下最高等級Ａ級的學生占比達百分之廿二點五，創近五年新高，但也有四五五七人、約百分之五拿下不及格的Ｆ等級。
大考中心副主任黃璀娟指出，今年英聽測驗，拿Ａ級的學生約占百分之廿二點五，Ｂ級最多，百分之四十點六，Ｃ級百分之卅一點八，不及格的Ｆ級則有百分之五。
黃璀娟分析，前兩年獲得Ｃ級的學生占比最高，今年獲Ｂ級者最多；此外，今年獲Ａ級的學生占比首度突破百分之廿二，是近五年最高。整體而言，Ａ、Ｂ級的學生占比均增加，獲得Ｃ、Ｆ級的考生占比減少，代表考生能力有所提升。
另外，英聽題型包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解等五類，大考中心也統計各題型得分率，今年圖片聽解整體考生得分率達八成三最高，得分率最低題型為對答類，僅六成四。
黃璀娟說，獲Ａ級的考生，除長篇聽解得分率約八成九，其餘四種題型得分率皆九成以上；獲Ｂ級考生，除圖片聽解得分率約九成外，其餘四種皆為七成以上；Ｃ級考生圖片聽解得分率約七成一，其餘四種為四成以上。
黃璀娟表示，獲得Ｆ級的考生圖片聽解得分率約三成七，長篇聽解與短文聽解得分率超過兩成，簡短對話與對答得分率則未達兩成。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言