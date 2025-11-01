高中英聽一試 拿A占比近5年最高

大考中心公告一一五學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績。今年第一次考試約九點四萬人報考，到考人數約九點一萬人，其中拿下最高等級Ａ級的學生占比達百分之廿二點五，創近五年新高，但也有四五五七人、約百分之五拿下不及格的Ｆ等級。

大考中心副主任黃璀娟指出，今年英聽測驗，拿Ａ級的學生約占百分之廿二點五，Ｂ級最多，百分之四十點六，Ｃ級百分之卅一點八，不及格的Ｆ級則有百分之五。

黃璀娟分析，前兩年獲得Ｃ級的學生占比最高，今年獲Ｂ級者最多；此外，今年獲Ａ級的學生占比首度突破百分之廿二，是近五年最高。整體而言，Ａ、Ｂ級的學生占比均增加，獲得Ｃ、Ｆ級的考生占比減少，代表考生能力有所提升。

另外，英聽題型包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解等五類，大考中心也統計各題型得分率，今年圖片聽解整體考生得分率達八成三最高，得分率最低題型為對答類，僅六成四。

黃璀娟說，獲Ａ級的考生，除長篇聽解得分率約八成九，其餘四種題型得分率皆九成以上；獲Ｂ級考生，除圖片聽解得分率約九成外，其餘四種皆為七成以上；Ｃ級考生圖片聽解得分率約七成一，其餘四種為四成以上。

黃璀娟表示，獲得Ｆ級的考生圖片聽解得分率約三成七，長篇聽解與短文聽解得分率超過兩成，簡短對話與對答得分率則未達兩成。

商品推薦