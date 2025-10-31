中市推動校園心理健康 攜手「麻吉貓」陪伴孩子
台中市教育局為推動校園心理健康，與知名IP「麻吉貓」合作，今天在活動中設置打卡拍照區，盼藉由麻吉貓與輔導教師共同陪伴孩子，打造溫暖且支持的校園環境。
為推動校園心理健康，教育局114年度特別與知名IP「麻吉貓」合作，盼藉其溫暖且正向的形象，提升社會大眾對校園心理健康議題的關注與重視，今天並在市府台灣大道市政大樓舉行校園心理健康推廣活動，現場還設置打卡拍照區，民眾可手持心理健康標語拍照留念。
教育局長蔣偉民表示，今天活動口號為「情緒不怪，你很可愛，我們是好麻吉」，透過簡單易記的標語，傳遞接納與支持的正向訊息，各校輔導室將陸續獲贈麻吉貓暖心娃娃及心理健康宣傳海報，讓學生在情緒低落或需要傾訴時，能夠走進輔導室尋求協助，並由麻吉貓與輔導教師共同陪伴，打造溫暖且支持的校園環境。
同時為深化生命教育推廣，教育局今年首次舉辦「114年度生命教育創意短影音徵選活動」，邀請全市高級中等學校學生踴躍參與，鼓勵青少年透過創意影像表達對生命的尊重及對自我傷害防治的重視，展現積極面對生命挑戰的勇氣與希望。
教育局說明，心理健康與生命教育是校園教育中不可或缺的一環。期盼透過這次與「麻吉貓」的跨界合作，提升市民、家長、教師與學生對校園心理健康的關注與重視，共同營造支持、友善且正向的校園氛圍。
