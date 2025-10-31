彰化5A++學子留在地 不爭明星高中原因曝光

彰化縣府為推動在地升學，近年在五所縣立高中增設實驗班、安排駐校外師，並祭出獎學金吸引優秀國中生留在縣立高中。不過仍有家長坦言，師資與升學率仍是選校關鍵，許多學生仍將明星高中視為第一志願，或選擇就讀台中或私立學校。縣府盼透過強化學校特色與資源，提升家長與學生對縣立高中的信心。

彰化和美高中今天舉辦「114年度國中會考優異學生獎學金頒贈典禮」，由縣長王惠美頒發73萬元獎學金給23位學生。其中5A++1名、5A3名、4A1B10名、3A2B9名，相較去年18位，今年受獎人數多出5人。王惠美表示，顯見政策已逐漸發揮吸引力，未來將持續鼓勵更多優秀學子選擇縣立高中就讀。

國中會考榮獲5A++滿級分的和美高中學生張博泰，自國中階段即在和美高中國中部就讀，屢次蟬聯全年級第一名，畢業時榮獲縣長獎，在縣內第三次及第四次模擬考中均考取5A++的優秀成績；他說，直升高中可留在熟悉環境，學習更穩定，也能利用獎學金報名音樂線上課程，學校多元課程與參訪活動對學習幫助很大。

彰化縣府教育處指出，針對設籍本縣、透過免試入學或特色招生錄取並就讀縣立高中的本縣國中畢業生，訂定「彰化縣政府獎勵國中畢業生升學縣立高級中等學校獎學金實施要點」，縣府依國中會考成績提供2至10萬元入學獎勵，入學後若成績達年級前10%，可續領獎學金。

縣內五所縣立高中也推動「一校一特色實驗班」，包括藝術高中雙語班、成功高中半導體班、和美、二林及田中高中數理班。另有體育與藝術專業班、國際教室與外師、美國遊學營及與美國加州州立大學聖馬可斯分校合作的全英線上課程；學生若達檢測標準，可免托福或雅思申請條件式入學，讓在地學習也能接軌國際。 彰化和美高中今天舉辦「114年度國中會考優異學生獎學金頒贈典禮」，由縣長王惠美頒發73萬元獎學金給23位學生。記者林敬家／攝影

