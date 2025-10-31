快訊

生育補助金只能「治標」 南投家長：真正需要托育彈性與支援

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
家長認為生育補助金只能治標，提供方便的托育措施，才能減輕家長養育負擔。圖／南投縣政府提供
針對少子化與子女養育、教育負擔問題，南投縣議員唐曉棻表示，縣府生育補助仍難減輕年輕家庭長期養育壓力，呼籲加強托育體系並放寬臨時托育申請；縣府社會勞動局長林志忠回應，將在能力範圍內檢討制度並增設臨托據點。

唐曉棻指出，草屯鎮目前「第一胎生育補助4萬元起跳，明年起1至5歲每年還有2萬元生日禮金」，雖是社福較佳案例，但對年輕夫妻而言，「即便補助每年多1萬、2萬，也不會顯著改變『要生』的想法」。

尤其，台灣人口老化速度快，65歲以上人口已逾20%，年輕家庭不僅面臨生育壓力，更要照顧雙方長輩，形成「雙重負擔」。唐曉棻說，專家分析，每個孩子從出生養育至成年需花費約1000萬元。在托育不足、養育負擔沉重下，政策若僅靠補貼，難以解決實際問題。

草屯鎮王小姐說，「自己工作壓力大，還要兼顧孩子與父母，補助金只是小幫助，真正需要的是托育彈性與托育支援。」林先生則表示，「生孩子容易，養孩子難。除了金錢，時間、托育也是頭痛的問題。」

唐曉棻並認為，縣內「定點臨托中心」僅1處、最多收托4名幼童，還得事前預約，難滿足家長臨時送托需求，建議放寬預約限制並增設據點。

林志忠回應，已就定點臨托與承接單位討論預約、送托時間及契約修訂事宜，未來將在能力範圍內，增設據點並修正制度，但坦言服務剛起步，資源仍有限。

縣府將持續評估各鄉鎮需求，陸續設立更多臨時托育據點，並整合公共托育、居家托育與親子館等多元服務，打造安全、溫暖、優質且多元的托育環境，讓每個家庭都能就近獲得支持。

唐曉棻強調，年輕爸媽「不只是怕生，更怕養」，若政府在經費允許下提供實質補助，包括保險、托育與教育費用，才能真正看到人口回升、社會更均衡。

家長認為生育補助金只能治標，提供方便的托育措施，才能減輕家長養育負擔。圖／南投縣政府提供
