台南學校日廚餘達9公噸相當兩頭大象 教育局：3個月拚減8%

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市啟動「學校午餐減廚餘計畫」，訂定三個月內減少廚餘8%的目標。圖／本報資料照片
非洲豬瘟引發校園廚餘疑慮，台南市議員蔡筱薇今天在市政總質詢指出，台南市國中小每日營養午餐廚餘量高達9公噸，相當於兩頭大象，呼籲學校關注剩食問題。市府表示，已啟動「學校午餐減廚餘計畫」，透過菜單設計、供應控管及惜食教育，訂定三個月內減少廚餘8%的目標。

蔡筱薇指出，剩食量偏高主要原因包括學生挑食，如不吃紅蘿蔔、青椒等，以及食物口感或品質問題，導致餐點吃不完。她並關注營養午餐收費標準，自112學年度起，國小每餐850元、國中880元、高中910元，並保留上下100元彈性區間。相較於六都，台北每餐59元、新北55元、桃園51元、台中50元、高雄46元，台南38元的收費是否足以保障學生吃得安心與健康，仍值得討論。

教育局長鄭新輝表示，減少剩食的措施包括：調整菜單，降低難以接受或易造成廚餘的食材比例；依班級人數精準控制供應量；以及建立校內互動機制，不同年級間可調整餐量，提高食材使用效率。同時加強親師合作的教育宣導，讓學生合理取餐、吃多少取多少。為確保政策落實，每周督學進校訪視並輔導，各校定期回報剩食及廚餘量，便於教育局掌握並滾動修正策略。

蔡筱薇強調，營養午餐不僅是孩子一天中最重要的一餐，也是教育平權與食育實踐的核心，呼籲市府研擬全面補助政策，減輕家長負擔，讓孩子「吃得飽、吃得好、吃得安心」。她指出，全台已有桃園、宜蘭、花蓮、彰化、南投、新竹、澎湖、連江、金門等多個縣市推動午餐免費政策。

台南統籌分配稅較去年增加174億元，目前全市國中小學生約13萬人，若全面補助營養午餐約需10億元，財政上具支應能力，建議市府研擬方案。市長黃偉哲表示，目前低收入戶午餐免費，未來可考慮同一家庭有兩名以上同時就讀國中小時提供免費午餐。

針對新版「財政收支劃分法」實施後，國中小「三章一Q」國產可溯源食材補助將由地方自籌，蔡筱薇擔心影響營養餐品質。教育局回應，市長支持明年度持續編列經費，確保「三章一Q」政策不受影響，每餐至少保證50元以上的營養餐標準。

台南市永康國小學生營養午餐以當季食材為設計。圖／台南市教育局提供
台南市永康國小學生營養午餐以當季食材為設計。圖／台南市教育局提供

廚餘 剩食 營養午餐

台南學校日廚餘達9公噸相當兩頭大象 教育局：3個月拚減8%

