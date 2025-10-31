學校午餐有創意！台南市辦親子料理競賽 最高獎金8000元

台南市教育局舉辦2025學校午餐「料理調色盤」親子料理競賽，鼓勵國小三至六年級及國中學生攜手家長，以創意料理共築親子回憶。參賽者須以「料理調色盤」為主題，設計色香味俱全的菜單，透過食材作畫、味蕾說故事，展現家庭創意與飲食美學。

獲獎隊伍除可獲得金牌8000元、銀牌5000元、銅牌3000元獎金外，另有優秀作品獎3至5名，並受邀於第七屆學校午餐廚藝競賽決賽日現場實作，角逐「人氣料理王」加碼獎金1000元。報名期間即日起至12月12日止，

市長黃偉哲指出，台南市學校午餐自辦率高達9成，居六都之冠，透過營養師與廚師嚴格把關，確保學生飲食健康。學校午餐團隊廚藝競賽今年已邁入第7屆，在專業團隊競賽外，再創「學校午餐親子料理競賽」，期望發揮創意，設計美味又營養的特色料理。

教育局長鄭新輝表示，台南市創新推動「食育」為第六育，推出「餐前5分鐘」飲食教育方案，結合食材、海報與影片，深化健康飲食觀念。今年也持續辦理親子料理競賽，開放學童與家長將創意融入學校午餐菜單，設計多元料理，展現平時食育教育的成果。

教育局說此次競賽不僅延續食育精神，也鼓勵親子共同參與，將創意融入學校午餐，展現教育成果。獲獎名單將於2026年1月12日公布，金銀銅牌隊伍須於1月27日參加實作邀請賽暨頒獎典禮。詳情請見「台南市午餐教育資訊網」。

