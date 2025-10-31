快訊

從產地到餐桌 全國智慧創新競賽結果出爐：華醫、南台同奪冠

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
中華醫大餐旅系挑選優秀選手作品，由謝仁哲及黃裕文師生團隊將選手AI智慧菜單化為滿桌宴客菜餚。圖／校方提供
中華醫大餐旅系挑選優秀選手作品，由謝仁哲及黃裕文師生團隊將選手AI智慧菜單化為滿桌宴客菜餚。圖／校方提供

中華醫事科技大學餐旅管理系主辦的「從產地到餐桌～全國跨世代飲食智慧創新競賽」，今天比賽結果公告：南英商工、中山工商在高職組參賽隊伍中拿下一般組、樂活組冠軍；大專組則由中華醫大與南台科大並列一般組冠軍。

這項競賽有各地高職83組、大專75組報名。主辦單位表示，迎接AI智慧科技時代來臨，競賽結合AI智慧生成式工具融入宴客菜單設計，並邀請知名餐飲業界的東東餐飲集團資深副總林佳樺、逸點亦旅渡假村行政主廚廖峰毅、弎食鐵板料理主理人顏翊丞、好奇兄弟副總白雲擔任決賽評審。

20組初賽選出隊伍齊聚中華醫大進行AI宴客菜單報告，評審委員現場評分，中華醫大校長李碧娥代表學校歡迎餐飲好手到華醫參與競賽，也祝福參賽隊伍都有好表現，抱得獎金和獎座凱旋而歸。

今天公布比賽結果，高職組南英商工主任王幸娟指導的楊政賢、作品「繽紛四季盛宴」，中山工商主任陳敬淑指導的蘇明瑞、作品「花甲之年人生盛宴」分別拿下一般組、樂活組冠軍。評審指出，各自展現參賽者對AI的運用及文化背後的溫暖連結。

大專組中華醫大謝仁哲老師指導的岩家瑜與南台科大毛佩娟老師指導的學生范陳雪梅並列一般組冠軍，作品主題「原鄉部落的饗宴」及「從農場到心間」，運用AI智慧生成式工具產出特色宴客菜單，獲得評審青睞。

中華醫大餐旅系主任林苑暉表示，這次競賽由國科會、經濟部商業發展署及資策會等單位指導，參賽團隊大多能以「產地到餐桌」的角度來設計宴客菜單與服務提案，體現智慧餐飲與永續理念。各組冠軍分獲1萬元的獎金及獎品。

校方表示，餐旅系也挑選優秀選手作品，由謝仁哲及黃裕文師生團隊將選手AI智慧菜單化為滿桌宴客菜餚，兩位老師表示AI的導入讓廚藝創作更有效率與靈感，但最重要的仍是對食材的尊重與味道的真誠。

「從產地到餐桌～全國跨世代飲食智慧創新競賽」獲獎的參賽學生開心領獎並接受祝福。圖／校方提供
「從產地到餐桌～全國跨世代飲食智慧創新競賽」獲獎的參賽學生開心領獎並接受祝福。圖／校方提供

