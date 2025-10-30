原住民族語言文學獎滿貫得主 蔡愛蓮續為族人寫故事

快訊

中央社／ 苗栗縣30日電
教育部第9屆「台灣原住民族語言文學獎」30日在苗栗盛大頒獎，排灣族牧師蔡愛蓮（圖）以散文創作獲獎。她說，文字就是力量，要繼續為族人寫故事。圖／中央社
教育部第9屆「台灣原住民族語言文學獎」今天頒獎，排灣族教會牧師蔡愛蓮以散文創作獲獎，累積過去獲獎類別成為「滿貫」得主；她說，文字就是力量，要繼續為族人寫故事。

教育部為培育原住民族語言文字書寫人才，自民國96年起，每2年辦理1次原住民族語文學獎，今年第9屆徵選文類分別有現代詩、散文、翻譯文學及短篇小說，吸引118件作品投稿，經多名族語及文學專家評審，有現代詩11篇、散文7篇、短篇小說6篇、翻譯文學8篇，共計32篇作品脫穎而出。

獲獎者中，來自屏東的排灣族教會牧師蔡愛蓮除了傳福音外，也致力於族語教育、族語文學翻譯與創作，過去曾以新詩、小說、翻譯文學等作品類型獲獎，這屆則以散文「道別」入選，成為「滿貫」得主。

蔡愛蓮告訴中央社記者，她以新詩呈現部落山谷的風及聲音，也把部落長輩講述的故事、祖先智慧寫成小說，又嘗試將灰姑娘、國王的新衣等西洋童話故事翻譯給部落老人聽，意外獲得共鳴，讓族語與不同語言產生對話；而散文，則是她自我情感抒發的出口。

「創作就是生活」，蔡愛蓮指出，她在部落接觸、認識許多故事，也看見排灣族價值，但生活在都市的年輕一輩族人或許沒有這種環境，希望自己能夠一篇一篇寫出來。

在全部類型獎項都得過後，蔡愛蓮強調自己還有一分責任與使命，「我會繼續寫，即便沒有獎項平台發表也沒關係，因為文字就是力量，我需要為我的族人寫故事，讓後輩以排灣族為傲」。

頒獎典禮今天在苗栗馥藝金鬱金香酒店舉行，教育部終身教育司長梁學政、原住民族語言研究發展基金會董事長馬耀．谷木、國立聯合大學副校長劉鳳錦等人，分別頒發各獎項給獲獎的族語創作者。

梁學政致詞時表示，原住民族語言文學獎自首屆辦理至今已累積300多篇作品，每屆將得獎作品集結出版，利於族語文字化，也才易於被保存下來，獎項的持續辦理代表國家對於原住民族語言文化傳承的堅定承諾。

梁學政說，每一篇創作背後都代表各自部落族群的文化傳承，這屆入選作品主題豐富，從記錄部落日常生活、對傳統狩獵與生態智慧的現代詮釋，到個人對族群認同省思等，非常多元，為台灣文化發展留下紀錄。

教育部指出，語言是文化載體，也是族群世代間傳遞文化內涵重要工具，這屆入選作品涵蓋16種原住民族語別，以及1種其他南島語系本土語言，展現各原住民族群的族語言創作活力。

原住民族 語言 文學 教育部 排灣族

