南科國際教育新版圖 中信國際小學獲准籌設
中信國際學校體系持續擴展教育版圖！回應大南科地區期待已久的優質教育環境，中信金學校財團法人獲臺南市教育局核准籌設臺南市中信國際小學（下稱「中信國際小學」）。中信國際小學將以品格教育為核心，培育孩子具備國際視野，擁有創新卓越的能力，成為放眼全球的世界公民。預計於立案通過後招收小一新生，為孩子在國小階段打下扎實的英語基礎。
大南科地區發展迅速，中信國際小學的加入，預期可補足鄰近地區優質國際教育資源，讓在地家長擁有更多元的學習選擇，提升整體就學及生活機能，帶動地區發展。中信國際學校教育長林妙蓉指出，中信國際小學規劃以雙語及科技為主軸，並結合中信科技大學資源，將雙語教育向下扎根，整合美國Common Core課程，讓孩子與美國同步，在廣闊的校園中熱情學習與探索。
中信國際小學重視全人教育及國際視野，以品格教育（Integrity）、國際視野（Vision）、多元探索（Innovation）三面向架構教學方案，培養學生成為態度、知識及能力兼備的卓越人才。除了課堂學習，學校更提供多元的運動、音樂與藝術資源。學生可依興趣參與樂團、運動社團與代表隊等活動，透過團隊合作與對外競賽，培養領導力、表達力與解決問題的能力，學校也安排學生參與校外大型演出機會。校區內生態廊道以及規劃原木與沙丘意象的探索遊憩園區，讓孩子在自然情境中探索與成長。
中信國際學校重視每個孩子的與眾不同、個別差異，並設立PRM（Parents Relationship Management）部門，建構完善的親師溝通管道。在幼兒園與國小階段，中信國際小學將透過繪本閱讀，引導孩子練習表達與傾聽，用最直覺的學習方式，讓孩子可以順利接軌國際學校的學習軌道。到高中階段，我們為每位高中生量身打造課表，建構完善的國際升學系統，輔導國內外升學，開設英文、統計、歷史、微積分等AP大學先修課程，有利名校申請。學生已錄取美國西北大學、密西根大學、喬治城大學、紐約大學、倫敦大學學院、倫敦國王學院、雪梨大學等超過20所全球百大名校。
林妙蓉教育長分享，中信國際學校將持續深耕南臺灣，也積極規劃南科校區全階段教育，讓孩子能享有一致、完整且充滿溫度的國際學習環境，在國小階段就打下扎實的美語基礎。未來中信國際學校將於臺北、臺南兩地推動發展，攜手在地文化與家長，打造臺灣國際教育的典範。中信國際學校近日將與親子天下合作辦理國際教育講座，臺北場11月15日下午兩點於親子天下Club，臺南場11月30日下午兩點於臺南遠東香格里拉飯店。中信國際小學辦學說明會則於11月9日及12月20日上午於中信國際小學咖啡樹咖啡廳辦理，可至官方網站及Facebook了解詳情，或洽招生專線06-6331299陳主任。
中信國際學校官網：https://is.ctbc.edu.tw/
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言