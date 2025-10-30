汐止學童被控長期攻擊師生 議員遞家長連署陳情侯友宜

新北市議員張錦豪今在總質詢指出，汐止一位小學四年級男童長期在課堂上脫序咆哮、翻桌，出現嚴重暴力行為，不僅同學被霸凌，連校長、主任、輔導員、家長會長都受害。侯友宜表示，個案就個案來看，會要求相關單位組成小組，不要影響行政體系及學生。

據悉，該名學生原本在汐止區A校就讀，但因暴力攻擊同校師生的案件頻傳，校長、主任、老師及同學曾遭語言及暴力攻擊，後來轉到B校就讀；但開學第一天就咬傷、毆打老師，短短1個多月已有7位師長、20名學生受到肢體與言語暴力衝擊。

張錦豪指出，學生有狀況學校已盡全力輔導，但依照法規，國小不能請警察少年隊進校園處理紛爭，「反而是該學生鬧事後還主動報警」，誰來保護心生恐懼孩子們的受教權？誰要來保護老師們的安危？質詢結束後，張錦豪也將該班家長連署的陳情書送交給侯友宜。

教育局回覆，已指派輔導諮商中心、特殊教育中心及心理師入校協助，召開個案會議，依兒童及少年福利與權益保障法邀集家長與專業人員共同研擬「個別化輔導管教方案」，並配合醫療團隊進行心理評估及行為觀察，提供正向行為支持與課程調整。

教育局表示，學校持續記錄學生行為變化，滾動檢視輔導策略，並結合家防中心及社福單位強化家長親職教育與支持系統。教育局將持續追蹤輔導成效，兼顧班級秩序與個別學生的成長需求，協助學生逐步回歸穩定學習軌道，營造安全友善的校園環境。

