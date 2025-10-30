汐止學童被控長期攻擊師生 議員遞家長連署陳情侯友宜
新北市議員張錦豪今在總質詢指出，汐止一位小學四年級男童長期在課堂上脫序咆哮、翻桌，出現嚴重暴力行為，不僅同學被霸凌，連校長、主任、輔導員、家長會長都受害。侯友宜表示，個案就個案來看，會要求相關單位組成小組，不要影響行政體系及學生。
據悉，該名學生原本在汐止區A校就讀，但因暴力攻擊同校師生的案件頻傳，校長、主任、老師及同學曾遭語言及暴力攻擊，後來轉到B校就讀；但開學第一天就咬傷、毆打老師，短短1個多月已有7位師長、20名學生受到肢體與言語暴力衝擊。
張錦豪指出，學生有狀況學校已盡全力輔導，但依照法規，國小不能請警察少年隊進校園處理紛爭，「反而是該學生鬧事後還主動報警」，誰來保護心生恐懼孩子們的受教權？誰要來保護老師們的安危？質詢結束後，張錦豪也將該班家長連署的陳情書送交給侯友宜。
教育局回覆，已指派輔導諮商中心、特殊教育中心及心理師入校協助，召開個案會議，依兒童及少年福利與權益保障法邀集家長與專業人員共同研擬「個別化輔導管教方案」，並配合醫療團隊進行心理評估及行為觀察，提供正向行為支持與課程調整。
教育局表示，學校持續記錄學生行為變化，滾動檢視輔導策略，並結合家防中心及社福單位強化家長親職教育與支持系統。教育局將持續追蹤輔導成效，兼顧班級秩序與個別學生的成長需求，協助學生逐步回歸穩定學習軌道，營造安全友善的校園環境。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言