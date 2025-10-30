披露新北某幼兒園不當對帶幼童還搜書包 侯友宜：2教保員已勒令停職

新北市議員陳乃瑜日前揭露，某幼兒園內疑似出現虐童錄音，但園方竟辯稱是「拍手聲」，陳乃瑜今再踢到，幼兒園不只不當對待，甚至違法搜查幼兒書包，市長侯友宜今表示，經調查教保員已構成不正當對待，教育局已勒令停職，避免接觸幼生。

陳乃瑜今質詢時貼出某幼兒園的教保員，疑似打幼童的錄音檔，陳乃瑜批評，教保員此行為非常不適當，聲稱要對小朋友「按摩」居然是用手捏關節，如同刑求；而且幼兒園竟然知道家長跟教育局陳情，有錄音檔，甚至擅自搜幼童書包，已明顯違法，侵犯人權，呼籲市府重視此事，不要縱放此幼兒園。

「園方太離譜」侯友宜表示，對家長、孩子受到這樣的狀況很不忍，只要有舉發，過程都會了解並趕快採取行動，市府已有成立專案小組，對不當管教是0容忍，經開會討論，2教保員構成不正當對待，教育局已勒令停職，避免接觸幼生。

教育局張明文表示，今天才知道有搜書包，一定會併案調查。今天確認委員會認定結果，會將結果送至不適任認定委員會裁罰。

陳乃瑜接著拿出另一份公文，質疑教育局是在縱容虐童幼兒園，早就有家長投訴該幼兒園，卻以「被投訴的是職員，不是教保人員」為由草率結案，這些幼兒園完全沒有裁罰紀錄，導致後續更多幼童受害。

對於教育局經常以「查無實證」結案的現象，陳乃瑜表示，問題不在「無證據」，而是「無實證可查」。她要求市府立即推動「監管雲系統」，不分公私立幼兒園全面架設監視與雲端存證機制，保障幼童安全。侯友宜表示，公幼的部分會往這方向努力，私幼還是鼓勵性質。 新北市議員陳乃瑜日前揭露，某幼兒園內疑似出現虐童錄音，但園方竟辯稱是「拍手聲」，陳乃瑜今再提到，幼兒園不只不當對待，甚至違法搜查幼兒書包。記者江婉儀／攝影

