快訊

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

離婚協商談不攏才浮上檯面！傳范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

披露新北某幼兒園不當對帶幼童還搜書包 侯友宜：2教保員已勒令停職

聯合報／ 記者江婉儀林媛玲／新北即時報導
新北市議員陳乃瑜日前揭露，某幼兒園內疑似出現虐童錄音，但園方竟辯稱是「拍手聲」，陳乃瑜今再提到，幼兒園不只不當對待，甚至違法搜查幼兒書包。記者江婉儀／攝影
新北市議員陳乃瑜日前揭露，某幼兒園內疑似出現虐童錄音，但園方竟辯稱是「拍手聲」，陳乃瑜今再提到，幼兒園不只不當對待，甚至違法搜查幼兒書包。記者江婉儀／攝影

新北市議員陳乃瑜日前揭露，某幼兒園內疑似出現虐童錄音，但園方竟辯稱是「拍手聲」，陳乃瑜今再踢到，幼兒園不只不當對待，甚至違法搜查幼兒書包，市長侯友宜今表示，經調查教保員已構成不正當對待，教育局已勒令停職，避免接觸幼生。

陳乃瑜今質詢時貼出某幼兒園的教保員，疑似打幼童的錄音檔，陳乃瑜批評，教保員此行為非常不適當，聲稱要對小朋友「按摩」居然是用手捏關節，如同刑求；而且幼兒園竟然知道家長跟教育局陳情，有錄音檔，甚至擅自搜幼童書包，已明顯違法，侵犯人權，呼籲市府重視此事，不要縱放此幼兒園。

「園方太離譜」侯友宜表示，對家長、孩子受到這樣的狀況很不忍，只要有舉發，過程都會了解並趕快採取行動，市府已有成立專案小組，對不當管教是0容忍，經開會討論，2教保員構成不正當對待，教育局已勒令停職，避免接觸幼生。

教育局張明文表示，今天才知道有搜書包，一定會併案調查。今天確認委員會認定結果，會將結果送至不適任認定委員會裁罰。

陳乃瑜接著拿出另一份公文，質疑教育局是在縱容虐童幼兒園，早就有家長投訴該幼兒園，卻以「被投訴的是職員，不是教保人員」為由草率結案，這些幼兒園完全沒有裁罰紀錄，導致後續更多幼童受害。

對於教育局經常以「查無實證」結案的現象，陳乃瑜表示，問題不在「無證據」，而是「無實證可查」。她要求市府立即推動「監管雲系統」，不分公私立幼兒園全面架設監視與雲端存證機制，保障幼童安全。侯友宜表示，公幼的部分會往這方向努力，私幼還是鼓勵性質。

新北市議員陳乃瑜日前揭露，某幼兒園內疑似出現虐童錄音，但園方竟辯稱是「拍手聲」，陳乃瑜今再提到，幼兒園不只不當對待，甚至違法搜查幼兒書包。記者江婉儀／攝影
新北市議員陳乃瑜日前揭露，某幼兒園內疑似出現虐童錄音，但園方竟辯稱是「拍手聲」，陳乃瑜今再提到，幼兒園不只不當對待，甚至違法搜查幼兒書包。記者江婉儀／攝影

幼兒園 陳乃瑜 教育局

延伸閱讀

綠議員喊話市府擴大敬老卡可泡溫泉、合作藥局消費 侯友宜：會再評估

新北議員建議敬老卡可泡溫泉 侯友宜：評估研議

卓冠廷指逾70歲長者焦慮高齡換照問題 侯友宜：可研議一條龍服務

三重果菜市場改建爭議 侯友宜將找民代共同面對

相關新聞

披露新北某幼兒園不當對帶幼童還搜書包 侯友宜：2教保員已勒令停職

新北市議員陳乃瑜日前揭露，某幼兒園內疑似出現虐童錄音，但園方竟辯稱是「拍手聲」，陳乃瑜今再踢到，幼兒園不只不當對待，甚至...

全教總：教育現場已陷「囚徒困境」、校事會議濫訴溫床 籲教育部修法

教學現場反映校事會議成濫訴溫床，教育部正在研擬修正相關辦法。對此，全教總表示，現今教師與家長彷彿陷入一場無形的「囚徒困境...

從換尿布到哄睡 誰撐起幼兒園2歲班？教保員嘆分工不均

幼兒園兩歲專班的孩子理解力仍有限，且多在戒尿布階段，以致兩歲班老師更加勞心勞力。但有教保員指出，幼兒園大多派教保員全權負責這類幼幼班，未安排幼教師共同帶班。隨著各地增設兩歲班，教學現場分工不均情況跟著愈來愈普遍。

高雄3非營利幼兒園爆發虐童案 教育局解約代管、8教保員遭停職

高雄市愛與關懷教育發展協會承辦3所幼兒園，近期皆傳出虐童及不當體罰案件，原來6名教保員停職調查，今天已累計增加到8名教保...

教師化身滬海學者 研習活動探尋歷史與海洋交會

新北市戶外教育及海洋教育中心攜手淡江大學USR遊宴計畫，於淡水舉辦「歷史與海洋的交會—海洋文史與飲食文化的印痕」教師專業社群研習活動，吸引30名教育夥伴參與。活動以「從歷史看海洋、從飲食認識文化」為主軸，結合文史走讀與食魚教育體驗，讓教師從淡水的海洋文化出發，實地感受清法戰爭時期的歷史氛圍，展現跨域融合的教育實踐成果。

重陽節老幼共融 萬里幼兒園小朋友摘香草送長輩

重陽佳節，在萬里區的公共托老中心有一場特別的慶祝活動。除了學員長輩，還有來自同一棟大樓裡二樓的萬里幼兒園小朋友。小朋友們畫上可愛的妝容，為長輩帶來超萌可愛的舞蹈表演，還將親手種植、烘乾與包裝的香草送給阿公阿嬤，希望香草能夠為長輩的每一天帶來清新的香氣，愉快的過每一天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。