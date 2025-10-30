代課師過勞死！琉球國中校長職場霸凌成立 工會籲啟動懲處等程序還受害者公道

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
屏東縣政府安全及衛生防護委員會正式認定蘇傳桔職場霸凌「成立」。本報系資料照

屏東縣琉球國中代理音樂科莊姓教師2021年逝世，經高雄高等行政法院判決認定為過勞身亡，後續該校校長蘇傳桔遭指控在校霸凌為莊師出庭作證的老師阿邦。對此，全國代理暨代課教師產業工會表示，當事人日前提出職場霸凌調查申請，歷經一個多月的審查，屏東縣政府正式認定蘇傳桔職場霸凌成立。

全國代理暨代課教師產業工會今日發布新聞稿批評，莊姓教師過勞身亡後，蘇傳桔因不滿出庭作證、揭露事實的代理教師，多次在公開會議與公文往來中指控該名教師「作偽證」，利用校長職權，在封閉性的教育職場中公然抹黑，意圖壓制真相。

全國代理暨代課教師產業工會表示，經當事人長時間蒐證後提出職場霸凌調查申請，歷經一個多月的審查，屏東縣政府安全及衛生防護委員會正式認定蘇傳桔職場霸凌「成立」。而立法院於2025年10月27日三讀通過「公務人員考績法」增訂條文後，對他人職場霸凌致使受害者身心創傷或死亡者，應記二大過。

全國代理暨代課教師產業工會呼籲屏東縣政府應依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」及「公務人員考績法」，立即展開懲處程序。

全國代理暨代課教師產業工會呼籲，屏東縣政府應將此案與過勞死案一併調查，依「嚴重違反教育法令或有損師道情節重大」之規定，啟動不適任校長調查程序，為受害教師及家屬討回公道，也為教育現場建立最基本的尊嚴與安全保障。

