國家產學大師獎揭曉 黃炳照、李達生獲殊榮
114年度國家產學大師獎獲獎名單今天揭曉，致力於電池與氫能燃料電池材料研發的台灣科技大學教授黃炳照，以及擅長節能減碳智慧化與AI導入的台北科技大學教授李達生獲得殊榮。
國家產學大師獎是為鼓勵技專教師投入專業技術研發，由國科會、經濟部、產業界及技專推薦，經評選小組審視近10年的產學合作計畫、專利及技術移轉效益等，挑選出得主。
教育部今天發布新聞稿指出，114年度2名得主都屬工程領域。黃炳照率先提出「無陽極鋰電池」概念，能量密度可達現有鋰離子電池的2倍；他並提出高值化產氫電解技術，可降低所需電力到傳統的1/3，且生成的綠氫（指電解水製氫過程中，所使用能量來源為綠色能源如太陽能、風能等）可用於零排放燃料電池發電，進而降低二氧化碳排放。
黃炳照近10年主持38件產學合作案，合作對象涵蓋台灣主要能源與科技產業，並取得59件發明專利，技術轉移簽約金額約新台幣4400萬元。
另一名得主李達生，研究聚焦於「節能減碳智慧化與AI導入」，他開發的AI智慧燃燒控制技術，實際導入宜蘭縣焚化廠，用於垃圾熱值分析及廢棄物清運稽核系統，有效控管垃圾進廠品質，提升燃燒穩定度及發電量、降低廢氣排放量，優化整體作業流程，使焚化效能提升至92%。
李達生近10年主持55件產學合作案，簽約金額近3億元，技轉金額則超過1000萬元，與產業發展緊密連結。他近10年指導學生團隊獲得21項全國競賽獎項，遍布能源科技、冷凍空調、智慧建築、資通訊與綠色製造等領域。
