全教總：教育現場已陷「囚徒困境」、校事會議濫訴溫床 籲教育部修法

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總今天召開記者會表示，現行校事會議運作已偏離軌道，成為濫訴的溫床。圖／全教總提供
全教總今天召開記者會表示，現行校事會議運作已偏離軌道，成為濫訴的溫床。圖／全教總提供

教學現場反映校事會議成濫訴溫床，教育部正在研擬修正相關辦法。對此，全教總表示，現今教師與家長彷彿陷入一場無形的「囚徒困境」，家長對教學與輔導充滿不信任，教師教學動輒得咎，呼籲教育部嚴格修法提高投訴門檻，並簡化程序，避免小案大辦。

全教總今天召開記者會指出，校事會議有看似嚴謹的受理程序，實務運作卻遠離初衷，多數案件屬懲處事件或是不成立，教師卻在漫長的調查中疲於奔命、士氣崩潰；家長則因零成本投訴而得寸進尺。

全教總認為，這種現象正是教育現場陷入囚徒困境的縮影。兩個囚徒若互相信任、不互相出賣，就能獲輕判；但出於自保，每人都選擇出賣對方，導致雙輸。在教育現場，家長不信任教學與輔導而投訴，從投訴案件81.9%的受理比率可以窺見，即使是無實質證據的陳情，學校也須受理，否則面臨行政責任。教師端則動輒得咎，在課堂上如履薄冰。

全教總表示，現行校事會議運作已偏離軌道，成為濫訴的溫床，要走出囚徒困境，首要重建信任。教育部應嚴格修法，提高投訴門檻，尤其要求實名制、初步證據篩選，避免匿名濫訴。其次應簡化程序，小案由行政溝通機制讓家長了解教學脈絡，減少誤解，或由學校內部行政調查處理，大案才啟動校事會議調查，減輕行政負荷。

立委伍麗華說，教育部雖已提出校事會議的修正方向，但仍有3項可精進之處，一是調查結果不成立的老師，應回復名聲還給全薪；二是教育部調查人才庫，應有利益迴避、回流訓練及淘汰機制；最後則是針對重複投訴不應受理，但家長的救濟權也應一併考慮。

立委郭昱晴說，教師因害怕被濫訴而不敢積極教學，教育現場陷入「信任危機」。呼籲教育部，修法應回歸比例原則與專業精神，明訂分級處理與前置溝通機制，讓教育重建信任，讓老師安心教、學生安心學。

