高雄3非營利幼兒園爆發虐童案 教育局解約代管、8教保員遭停職

高雄市愛與關懷教育發展協會承辦3所幼兒園，近期皆傳出虐童及不當體罰案件，原來6名教保員停職調查，今天已累計增加到8名教保員，高雄市教育局今天發函確定3所幼兒園決議解約，並啟動公立幼兒園代管與新法人甄選計畫，確保幼童受教與照護權益不受影響，預計明年1月1日由新團隊正式進駐。

教育局指出，事件涉及林園區多所非營利幼兒園違法事項，除介入調查、同步啟動行政與司法程序，將案情移送司法機關偵辦，包括教保服務人員違法對待幼兒等情節，目前已有8名教保人員暫停職務接受偵辦，案件持續釐清中。

教育局說明，愛與關懷教育協會屢次違反規定，為讓受影響幼童家長安心，教育局和國教署已審議全面解約，並採取公立幼兒園暫為代管及新法人甄選，目前中芸國小代管中芸非營利幼兒園，王公國小代管林園非營利幼兒園，碩苗社會教育關懷協會代管林園郵局教保中心，待完成新法人評選後，將於2026年1月1日由新團隊正式接手經營。

另針對希望轉換環境或申請就學的家長，教育局已開放幼兒園缺額查詢與轉園資訊，提供諮詢服務並協助媒合轉園，設立心理輔導與情緒支持管道，家長若發現幼兒出現焦慮、恐懼或情緒異常，可向高雄市學生輔導諮商中心或心理師、社工師尋求協助。

教育局同時公告，10月31日下午5時30分在林園國小圖書館3樓舉辦家長說明會，邀請家長到場了解後續代管及復園安排，攜手維護幼童安全學習環境。

教育局強調，保障幼童安全是教育局的首要責任，將秉持「零容忍」原則，持續監督與改善幼教品質，讓家長放心、孩子安心成長。

