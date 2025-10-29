教師化身滬海學者 研習活動探尋歷史與海洋交會

新北市戶外教育及海洋教育中心攜手淡江大學USR遊宴計畫，於淡水舉辦「歷史與海洋的交會—海洋文史與飲食文化的印痕」教師專業社群研習活動，吸引30名教育夥伴參與。活動以「從歷史看海洋、從飲食認識文化」為主軸，結合文史走讀與食魚教育體驗，讓教師從淡水的海洋文化出發，實地感受清法戰爭時期的歷史氛圍，展現跨域融合的教育實踐成果。

淡海國小校長蘇穎群表示，透過文史走讀、食魚教育、出海探學的設計，深化教師對海洋與在地文化的理解，鼓勵教師將課堂帶出教室，以行動學習與感官體驗串連人文、環境與永續教育。活動由淡海國小蘇穎群校長引領參與教師啟航，主題課程由淡江大學李其霖教授主講，「清法戰爭煙塵往事」課程。

石門實中校長鍾兆晉表示，海洋教育不僅是學科知識，更是一種文化傳承與情感培育。本次研習以「歷史與海洋的交會」為題，象徵教育、自然、文化與永續的融合。新北市將持續以創新實踐為核心，打造具人文關懷與海洋視野的教育新典範，讓海洋成為最生動的教室，讓歷史在波光之中再度閃耀。

研習特別安排「滬尾宴」學習活動，由淡江大學USR團隊設計融合地方食材與歷史意象的餐食體驗，呈現出結合文化敘事與食魚教育的創意料理，讓教師在餐桌上品味歷史，也在味覺中反思海洋永續與飲食文化的教育意涵。

