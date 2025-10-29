重陽節老幼共融 萬里幼兒園小朋友摘香草送長輩
重陽佳節，在萬里區的公共托老中心有一場特別的慶祝活動。除了學員長輩，還有來自同一棟大樓裡二樓的萬里幼兒園小朋友。小朋友們畫上可愛的妝容，為長輩帶來超萌可愛的舞蹈表演，還將親手種植、烘乾與包裝的香草送給阿公阿嬤，希望香草能夠為長輩的每一天帶來清新的香氣，愉快的過每一天。
萬里幼兒園園長鍾綺芬說，恰逢重陽，明天還是萬聖節，萬里幼兒園不帶小朋友裝扮搗蛋要糖果，而是畫上孩子喜愛的妝容，為長輩送上禮物與表演。希望向孩子傳遞正向，萬聖節不是搗蛋要糖果的日子，反之可以是秀出裝扮，送禮物的日子。
介惠基金會董事莊郁權表示，感謝樓下的小鄰居們在這個特別的節日上來陪伴長輩，為長輩歌舞、送長輩禮物，更加還為長輩按摩與互動，這些可愛又貼心的舉動都讓阿公阿嬤們相當開心並且得到心靈很大的滿足，期待在老幼彼此的陪伴共融下，雙方都可以感受到滿滿的愛，開心的過佳節。
