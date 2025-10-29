快訊

「奢求」坣娜驚傳病逝…紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲

今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

15秒就能改一篇！教育部Write AI系統助力評閱高中作文 提升審閱效率

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部今日舉行產官學研合作開發Write AI高中作文評閱輔助系統暨ＡＩ個人筆電捐贈記者會。由中華電信攜手美國高通公司，捐贈100部筆記型電腦協助師資培育。記者許維寧／攝影
教育部今日舉行產官學研合作開發Write AI高中作文評閱輔助系統暨ＡＩ個人筆電捐贈記者會。由中華電信攜手美國高通公司，捐贈100部筆記型電腦協助師資培育。記者許維寧／攝影

教育部推動人工智慧技術於教育領域創新應用，於今日舉行產官學研合作開發Write AI高中作文評閱輔助系統暨ＡＩ個人筆電捐贈記者會。國文教師可藉由Write AI系統，快速獲得學生作文的結構建議、語意分析，約15秒鐘就能批改一篇作文，大大提升審閱效率。

中華電信、美國高通公司合作贊助搭載Snapdragon X處理器的AI筆電100部，並協助國立中央大學教授蔡宗翰、國立暨南大學教授曾守仁團隊開發「Write AI高中作文評閱輔助系統」，初期預計培訓1000名國文教師使用單機版Write AI系統，之後希望推廣至全台、逾一萬名教師可受惠。

教育部資科司副司長邱仁杰表示，教師改作文時因評閱標準、經驗落差等問題，常導致批改時間冗長，加重教師負擔。又作文多缺少自我學習回饋的機制，因此團隊邀請協助大考批閱試卷的教師建立評閱標準，希望導入AI輔助，讓評閱分數標準化並減輕教師負擔。

蔡宗翰表示，學生作文要寫得好只能多加練習，而教師通常都很怕改作文，於是團隊從國科會主導的大型語言模型計畫TAIDE中挑選一小的模型，收集資料後再加以訓練，Write AI系統具備內容、結構、語言、表達與創意等五個面向評分能力，教師可快速獲得學生作文的語意分析、結構建議和評分結果。

蔡宗翰談到，傳統人工批改一篇作文平均需要5到7分鐘，AI模型協助下可將時間縮減至15秒，即可完成初步分析、評分與評語生成，大大提升批改效率。

曾守仁則談到，系統也提供教師可先針對學生作文人工評分，之後再與AI評分比對，看評分是否還有精進之處，達成人機協作。系統也提供視覺化輸出以及佳句、病句標註，可用圖表方式呈現教師與AI批改後的等級分佈，以及學生作文五面向的分數分佈。

教育部政務次長劉國偉則強調，教育部推動AI教育，「但從來沒有要取代老師。」而是希望應用AI工具讓老師減少負擔。他也笑說，「以前老師改我的作文會折壽好幾年。」希望藉由Write AI幫助國文老師，改得更容易、讓學生學得更好。

Write AI高中作文評閱輔助系統具備內容、結構、語言、表達與創意等五個面向評分能力，教師可快速獲得學生作文的語意分析、結構建議和評分結果。記者許維寧／攝影
Write AI高中作文評閱輔助系統具備內容、結構、語言、表達與創意等五個面向評分能力，教師可快速獲得學生作文的語意分析、結構建議和評分結果。記者許維寧／攝影

教師 教育部 團隊 語言 大學教授 試卷 作文

延伸閱讀

開源第1、超越DeepSeek…中國模型MiniMax居全球前5暴紅

教部與22所世界頂尖大學合作 獎學金甄選簡章公布

聯合盃全國作文大賽桃園初賽登場 破2千名學生揮灑文字創意

1245名學生報名參賽 聯合盃作文大賽竹市初賽今登場

相關新聞

15秒就能改一篇！教育部Write AI系統助力評閱高中作文 提升審閱效率

教育部推動人工智慧技術於教育領域創新應用，於今日舉行產官學研合作開發Write AI高中作文評閱輔助系統暨ＡＩ個人筆電捐...

小時沒畢旅遺憾40年 他助孩子不再缺席人生第一場旅行

新北市雲林慈善基金會董事長林進忠小時候因家境清苦，無法參加國小畢業旅行，心中缺憾至今，得知雲林有許多學童因為家裡付不出費...

產官學開發AI評閱高中作文 教部：不是要取代老師

產官學合作開發「Write AI高中作文評閱輔助系統」，今天在教育部舉辦捐贈記者會。教育部次長劉國偉表示，AI系統不是要...

教團盼提高學術加給 綠委相挺將協調

「師資短缺主因是教師待遇未提升，教育部應提高各類加給！」

比智商更關鍵能力 把握黃金期培養孩子「腦內小管家」

幼兒階段是鍛鍊「腦中小管家」的黃金期。專家指出，影響一個人發展與未來成功關鍵的核心，不是智商，而是能掌握注意力、情緒與行為的「執行功能」。這項能力深刻影響孩子的學習、人際關係與身心健康，卻常被家長忽略。日常生活中如何培養執行功能技巧？專家建議可從遊戲開始。

嘉義市融合教育成績亮眼 疊杯亞洲賽奪1金2銀3銅

嘉義市4名選手代表台灣參加於中國大連舉辦的「2025亞洲競技疊杯錦標賽」，於10月24日至26日與來自亞洲多國選手同場競...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。