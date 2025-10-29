15秒就能改一篇！教育部Write AI系統助力評閱高中作文 提升審閱效率
教育部推動人工智慧技術於教育領域創新應用，於今日舉行產官學研合作開發Write AI高中作文評閱輔助系統暨ＡＩ個人筆電捐贈記者會。國文教師可藉由Write AI系統，快速獲得學生作文的結構建議、語意分析，約15秒鐘就能批改一篇作文，大大提升審閱效率。
中華電信、美國高通公司合作贊助搭載Snapdragon X處理器的AI筆電100部，並協助國立中央大學教授蔡宗翰、國立暨南大學教授曾守仁團隊開發「Write AI高中作文評閱輔助系統」，初期預計培訓1000名國文教師使用單機版Write AI系統，之後希望推廣至全台、逾一萬名教師可受惠。
教育部資科司副司長邱仁杰表示，教師改作文時因評閱標準、經驗落差等問題，常導致批改時間冗長，加重教師負擔。又作文多缺少自我學習回饋的機制，因此團隊邀請協助大考批閱試卷的教師建立評閱標準，希望導入AI輔助，讓評閱分數標準化並減輕教師負擔。
蔡宗翰表示，學生作文要寫得好只能多加練習，而教師通常都很怕改作文，於是團隊從國科會主導的大型語言模型計畫TAIDE中挑選一小的模型，收集資料後再加以訓練，Write AI系統具備內容、結構、語言、表達與創意等五個面向評分能力，教師可快速獲得學生作文的語意分析、結構建議和評分結果。
蔡宗翰談到，傳統人工批改一篇作文平均需要5到7分鐘，AI模型協助下可將時間縮減至15秒，即可完成初步分析、評分與評語生成，大大提升批改效率。
曾守仁則談到，系統也提供教師可先針對學生作文人工評分，之後再與AI評分比對，看評分是否還有精進之處，達成人機協作。系統也提供視覺化輸出以及佳句、病句標註，可用圖表方式呈現教師與AI批改後的等級分佈，以及學生作文五面向的分數分佈。
教育部政務次長劉國偉則強調，教育部推動AI教育，「但從來沒有要取代老師。」而是希望應用AI工具讓老師減少負擔。他也笑說，「以前老師改我的作文會折壽好幾年。」希望藉由Write AI幫助國文老師，改得更容易、讓學生學得更好。
