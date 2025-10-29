快訊

川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

燕子口堰塞湖警戒尚未解除 空拍對比畫面「壩體幾乎完全沖毀」

產官學開發AI評閱高中作文 教部：不是要取代老師

中央社／ 台北29日電
由產官學合作開發的AI高中作文評閱輔助系統，可幫高中國文教師縮短評閱作文時間，並提供即時回饋，29日在教育部舉辦捐贈記者會，現場並演練系統功能。圖／中央社
由產官學合作開發的AI高中作文評閱輔助系統，可幫高中國文教師縮短評閱作文時間，並提供即時回饋，29日在教育部舉辦捐贈記者會，現場並演練系統功能。圖／中央社

產官學合作開發「Write AI高中作文評閱輔助系統」，今天在教育部舉辦捐贈記者會。教育部次長劉國偉表示，AI系統不是要取代教師，而是幫助教師減少負擔，讓教師教得更好。

中華電信、美國高通公司合作贊助搭載SnapdragonX處理器的AI筆電100部，並協助中央大學教授蔡宗翰、暨南大學教授曾守仁團隊開發出「Write AI高中作文評閱輔助系統」，幫高中國文教師縮短評閱作文的時間，並提供即時回饋，預計培訓1000名國文老師使用單機版AI系統。

教育部次長劉國偉致詞時幽默地說，看到高通捐贈100部AI筆電，讓他口水直流，因為他自己也很想要；相信這些筆電用於師資培訓後，一定能讓教師更能發揮教學的想像力。

劉國偉強調，推動AI教育，從來沒想過要取代教師，也不可能替代師生關係，而是希望教師運用AI工具，可以減少負擔，並能教得更好。他也希望學生不要怕AI，要懂得運用AI工具，好好學習知識。

高通台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，如果他讀高中時就有這套系統，中文就會講得更好；這次捐贈只是開始，也希望能夠獲得更多教師們的反饋，一同把效能做到更好，讓系統更有用、更吸引人。

中華電信執行副總經理林文智表示，自然科學是0與1，社會科學則是0到1，有無限的可能。工程師出身的他，最大的惡夢就是寫抒情文，很高興有機會參與這次的系統。他也說：「AI不是用來替代教師，是用來輔助。」

中大教授蔡宗翰表示，AI系統為教師爭取更多寶貴的時間，傳統人工批改1篇作文，平均約須5到7分鐘，AI模型則只須15秒，即可完成初步分析、評分與評語生成；雖不能完全取代，但可幫助教師從繁瑣的批改中解放，有更多時間可以輔導學生，投入更高價值的創意啟發。

教師 劉國偉 教育部 作文

延伸閱讀

教部與22所世界頂尖大學合作 獎學金甄選簡章公布

吳志中：台灣總統直選 展現民主在華人社會可行性

台灣與華語獎學金計畫 吸引逾80國外籍生來台學習

教育基金會嘉年華登場 21互動攤位與親子工作坊

相關新聞

小時沒畢旅遺憾40年 他助孩子不再缺席人生第一場旅行

新北市雲林慈善基金會董事長林進忠小時候因家境清苦，無法參加國小畢業旅行，心中缺憾至今，得知雲林有許多學童因為家裡付不出費...

產官學開發AI評閱高中作文 教部：不是要取代老師

產官學合作開發「Write AI高中作文評閱輔助系統」，今天在教育部舉辦捐贈記者會。教育部次長劉國偉表示，AI系統不是要...

教團盼提高學術加給 綠委相挺將協調

「師資短缺主因是教師待遇未提升，教育部應提高各類加給！」

比智商更關鍵能力 把握黃金期培養孩子「腦內小管家」

幼兒階段是鍛鍊「腦中小管家」的黃金期。專家指出，影響一個人發展與未來成功關鍵的核心，不是智商，而是能掌握注意力、情緒與行為的「執行功能」。這項能力深刻影響孩子的學習、人際關係與身心健康，卻常被家長忽略。日常生活中如何培養執行功能技巧？專家建議可從遊戲開始。

嘉義市融合教育成績亮眼 疊杯亞洲賽奪1金2銀3銅

嘉義市4名選手代表台灣參加於中國大連舉辦的「2025亞洲競技疊杯錦標賽」，於10月24日至26日與來自亞洲多國選手同場競...

絕美光影+夢幻花景 蜷川實花大展京都爆紅 IG宣布海外首站獻給台北

台灣國際大展不斷，繼奇美博物館《埃及之王：法老》、史博館《維也納美景宮百年花繪名作展》後，今年初在日本京都爆紅的蜷川實花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。