產官學開發AI評閱高中作文 教部：不是要取代老師

產官學合作開發「Write AI高中作文評閱輔助系統」，今天在教育部舉辦捐贈記者會。教育部次長劉國偉表示，AI系統不是要取代教師，而是幫助教師減少負擔，讓教師教得更好。

中華電信、美國高通公司合作贊助搭載SnapdragonX處理器的AI筆電100部，並協助中央大學教授蔡宗翰、暨南大學教授曾守仁團隊開發出「Write AI高中作文評閱輔助系統」，幫高中國文教師縮短評閱作文的時間，並提供即時回饋，預計培訓1000名國文老師使用單機版AI系統。

教育部次長劉國偉致詞時幽默地說，看到高通捐贈100部AI筆電，讓他口水直流，因為他自己也很想要；相信這些筆電用於師資培訓後，一定能讓教師更能發揮教學的想像力。

劉國偉強調，推動AI教育，從來沒想過要取代教師，也不可能替代師生關係，而是希望教師運用AI工具，可以減少負擔，並能教得更好。他也希望學生不要怕AI，要懂得運用AI工具，好好學習知識。

高通台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，如果他讀高中時就有這套系統，中文就會講得更好；這次捐贈只是開始，也希望能夠獲得更多教師們的反饋，一同把效能做到更好，讓系統更有用、更吸引人。

中華電信執行副總經理林文智表示，自然科學是0與1，社會科學則是0到1，有無限的可能。工程師出身的他，最大的惡夢就是寫抒情文，很高興有機會參與這次的系統。他也說：「AI不是用來替代教師，是用來輔助。」

中大教授蔡宗翰表示，AI系統為教師爭取更多寶貴的時間，傳統人工批改1篇作文，平均約須5到7分鐘，AI模型則只須15秒，即可完成初步分析、評分與評語生成；雖不能完全取代，但可幫助教師從繁瑣的批改中解放，有更多時間可以輔導學生，投入更高價值的創意啟發。

