教團盼提高學術加給 綠委相挺將協調

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
全教總與綠委29日召開記者會，呼籲調整教師學術等各類加給。（全教總提供）
「師資短缺主因是教師待遇未提升，教育部應提高各類加給！」全教總與綠委伍麗華、郭昱晴與范雲29日召開記者會，呼籲大幅調高學術研究加給、職務加給、鐘點費。全教總指出，學術研究加給長期凍漲或低幅調整，削弱教師職務的吸引力，應儘速提高。伍麗華表示，近日正努力與教育部、人事總處爭取調高導師費。

調薪應納基層代表

全教總理事長侯俊良表示，全國各級學校面臨師資短缺問題日益嚴峻，問題核心在於教師待遇結構長期未能反映其專業付出與職責負荷，因此呼籲立法院應於本會期完成待遇調整法制化；行政院、教育部並應立即全面檢討並調升各項教師待遇，現行「軍公教員工待遇審議委員會」沒有法源基礎，且排除基層代表，應儘速修正。

另外，教師薪資結構中的「學術研究加給」，是教師專業知識與學術貢獻的核心部分，其數額應與社會經濟發展及教師養成的成本同步，但此加給長期處於凍漲或低幅調整狀態，直接削弱教師職務的吸引力，造成優秀人才不願進入或留任教育現場。全教總呼籲，學術研究加給應立即大幅調高。

提高教師留任意願

「高負荷工作報酬需合理化！」全教總指出，教師兼任行政、導師或專責輔導工作，均承擔遠高於基本教學時數的職責與高強度的情緒勞動，包括導師職務、行政職務、專責輔導職務與特教職務的加給應該調整，合理化導師經營班級的付出、提高教師兼任行政職意願，並肯定輔導與特殊教育的專業。

到場支持的民進黨立委伍麗華也說，行政職務加給雖已在今年1月1日有所調升，但整體來說行政大逃亡的狀況仍未改善，因此她在質詢時有請人事總處積極研議老師兼行政的職務加給「從三級改為兩級」，取消領取金額最低的級距，盼拉高整體行政職務加給的數額。另外，導師費自101年後都未調整，近日也爭取教育部與人總調高。

「政府應推動待遇調整法制化！」同黨立委郭昱晴指出，政府應該全面檢視學術研究、職務與鐘點費（各教育階段、私校）加給，建立長期檢討機制，合理對待專業才能留住人才、守護學生受教權。

