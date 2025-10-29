小時沒畢旅遺憾40年 他助孩子不再缺席人生第一場旅行

新北市雲林慈善基金會董事長林進忠小時候因家境清苦，無法參加國小畢業旅行，心中缺憾至今，得知雲林有許多學童因為家裡付不出費用，可能無法參加畢業旅行，號召善心人士捐款，補助雲林百餘位經濟弱勢學生畢業旅行費用，也藉此彌補自己心中的遺憾。

林進忠今代表新北市雲林慈善基金會宣布啟動「補助雲林縣公私立國民中小學經濟弱勢學生圓夢之旅計畫」，補助即將畢業的弱勢學生每人4500元畢業旅行款項，共有111位學生受惠，由縣長張麗善代表受贈。

提及推動圓夢計畫的初衷，林進忠坦言，是為彌補自己的遺憾，他小時候就讀台西崙豐國小，因家裡經濟清苦無法參加畢業旅行，當同學都在討論畢業旅行的回憶時，他就像個局外人，心中留有遺憾。

他雖在北部打拚，但經常回鄉，沒想到時隔4、50年，仍聽到有些經濟弱勢邊緣戶無法讓孩子參加畢業旅行，想起自己的遺憾，起心動念想幫孩子圓夢。

雲林縣教育處調查，因經濟困難無法參加畢業旅行的國中小學生有400多位，扣除學校家長會的協助下，尚有111名孩子需要幫忙，有些孩子為了能夠參加畢業旅行，甚至到親友家幫忙揀菜、打零工，這次透過基金會的補助，終於幫孩子們圓夢。

張麗善感謝新北市雲林慈善基金會為孩子們圓夢，她說，畢業旅行對許多弱勢孩子來說，是很沈重的負擔，也是難以跨越的夢想門檻，圓夢之旅計畫幫助孩子能夠參與人生第一場重要畢業旅行，讓他們和其他孩子一樣都能擁有屬於自己的美好童年回憶，一起站在公平的起點上開拓視野。

教育處長邱孝文表示，「圓夢之旅」計畫將給予每位符合資格的經濟弱勢學生4500元定額補助，用於畢業旅行的交通、住宿、餐飲及門票等費用，讓經濟困難不再成為夢想的阻礙。 新北市雲林慈善基金會啟動「補助雲林縣公私立國民中小學經濟弱勢學生圓夢之旅計畫」，補助即將畢業的弱勢學生每人4500元畢業旅行款項，共有111位學生受惠。記者陳雅玲／攝影

商品推薦