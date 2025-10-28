嘉義市融合教育成績亮眼 疊杯亞洲賽奪1金2銀3銅

嘉義市4名選手代表台灣參加於中國大連舉辦的「2025亞洲競技疊杯錦標賽」，於10月24日至26日與來自亞洲多國選手同場競技，勇奪1金、2銀、3銅的優異成績。其中3名特教生展現驚人速度與團隊默契，將「嘉義拚第一」的精神帶上國際舞台。

嘉義市長黃敏惠表示，這份榮耀不僅屬於選手與教練，更是嘉義市長年推動「特教與體育共榮」理念的成果展現。市府以融合教育為核心，讓特教生與一般生在運動中彼此理解、共同成長，實踐「每個孩子都能追求夢想」與「成就每個孩子」的教育信念。

教育處長郭添財指出，嘉義市學生能代表台灣出征國際舞台，是城市教育力的最佳見證。教育處透過適應體育競爭型計畫補助各校推動融合教育活動及培訓經費，競技疊杯不僅考驗專注與速度，更培養學生的合作、堅毅與情緒調節能力。

在此次賽事中，表現最突出的汪佑叡自嘉義市育人國小起步，現就讀輔仁中學，以專注與穩定節奏囊括1金、2銀、3銅佳績。他說，「疊杯教會我控制呼吸與情緒，讓我學會面對壓力」。展現出自律與堅持的運動精神。嘉義隊隊長陳懷恩也以穩定表現，於個人及雙人賽中拿下２項第四與２項第五的成績。他不僅努力訓練，更主動協助隊友練習，展現團隊領導與合作精神。

育人國小校長楊家豪表示，孩子們一次次突破極限，展現「嘉義囡仔」的拚勁與品格，讓世界看見嘉義教育的厚實能量與孩子的無限潛力。嘉義隊隊長陳懷恩也以穩定表現拿下佳績，並協助隊友訓練，展現團隊合作精神，呼應融合教育的核心價值，讓每個孩子都能閃耀屬於自己的光。

嘉義市4名選手代表台灣參加於中國大連舉辦的「2025亞洲競技疊杯錦標賽」，於10月24日至26日與來自亞洲多國選手同場競技，勇奪1金、2銀、3銅的優異成績。圖／嘉義市政府提供 輔仁中學汪佑叡（左）囊括1金、2銀、3銅佳績，隊長陳懷恩（右）嘉義隊隊長陳懷恩也於個人及雙人賽中拿下２項第四與２項第五的成績。圖／嘉義市政府提供

商品推薦