快訊

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

粉盒大王兒9億CEO與美甲師陳屍豪宅 月底解剖、手機解鎖查奪命人

藝術教育貢獻獎揭曉 4資深工作者獲終身成就獎

中央社／ 台北28日電

第12屆教育部藝術教育貢獻獎名單揭曉，崑曲研究先驅洪惟助、以版畫「迎媽祖」聞名的林智信、創辦台灣第一個專業民族舞團的蔡麗華、長期協助全國學生美術比賽評審的羅振賢，獲得終身成就獎。

教育部今天公布藝術教育貢獻獎名單，這個獎項各團體、法人、學校列舉具體事證向各主管教育行政機關推薦，並經過實地訪視及評審作業，共計有44人（學校、單位）脫穎而出，包含終身成就獎4名、績優學校獎23校、績優團體獎4名、教學傑出獎7名、活動奉獻獎6名。

終身成就獎得主中，洪惟助從事戲曲研究超過50年，編纂了「崑曲辭典」、「崑曲叢書」，設立戲曲研究室、崑曲博物館，致力於讓青年學子與社會大眾認識戲曲藝術，有「台灣崑曲推手」的美譽 。

林智信的作品表以台灣鄉土風情為題材，版畫、油畫備受國內外稱許，百公尺版畫「迎媽祖」更是聞名於世，詳細記錄了台灣的媽祖信仰文化，對本土美學的提倡享譽藝壇。

蔡麗華創辦了台灣第一個專業民族舞團「台北民族舞蹈團」，並獨資創辦首份專業舞蹈雜誌「台灣舞蹈雜誌」，影響遍及教育、藝術行政、國際推廣與學術研究。

長期致力於水墨創作的羅振賢，教學50多年作育英才無數，致力於推廣社區開班授課、舉辦畫展，擔任多所博物館、美術館的典藏委員，並長期擔任全國學生美術比賽評審及召集人，受邀至國外講學，將藝術教育推展到國際。

教育部預計12月16日在台北舉辦頒獎典禮，感謝每一名獲獎者為藝術教育的扎根奉獻心力，並期盼透過得獎者的故事，激勵更多人投入藝術教育，涵養下一代的美感與創造力。

崑曲 媽祖 教育部

延伸閱讀

藝術家曲德義辭世 文化部將頒贈旌揚狀

華語資源中心培訓教師用AI教學 建構完整支援體系

僑生專班全盤性輔導老師負擔重 全教總籲教育部檢討、提高保障

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

相關新聞

絕美光影+夢幻花景 蜷川實花大展京都爆紅 IG宣布海外首站獻給台北

台灣國際大展不斷，繼奇美博物館《埃及之王：法老》、史博館《維也納美景宮百年花繪名作展》後，今年初在日本京都爆紅的蜷川實花...

嘉義市融合教育成績亮眼 疊杯亞洲賽奪1金2銀3銅

嘉義市4名選手代表台灣參加於中國大連舉辦的「2025亞洲競技疊杯錦標賽」，於10月24日至26日與來自亞洲多國選手同場競...

學測今起報名 建臺高中防再錯填考科 校方：將「強制」學生簽名核對

115年學年大學學測今天起開始報名，苗栗市私立建臺高中今年7月大學分科測驗考前幾天爆出考生集體被校方填錯考科的烏龍事件，...

台北藝博會5天吸7萬訪客 蔡康永鄭知淑作品首日完售 VIP預展人數多16%

第32屆台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI 2025）昨閉幕 ，主辦單位中華民國畫廊協會表示，5天藝博會展期迎來超...

僑生專班全盤性輔導老師負擔重 全教總籲教育部檢討、提高保障

教育部與僑委會自2014年起合作推出「3＋4產學攜手合作僑生專班」，招收年齡在16到22歲之間的僑生，尤其以東南亞學生居...

成功高中昨晚停電急採線上授課惹議 台電說明了

台北市成功高中昨晚間全校大停電，校方緊急通知學生採全校線上授課，引起家長熱議。台電北市區說明，主要是熔絲熔斷，需要由學校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。