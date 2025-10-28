藝術教育貢獻獎揭曉 4資深工作者獲終身成就獎

第12屆教育部藝術教育貢獻獎名單揭曉，崑曲研究先驅洪惟助、以版畫「迎媽祖」聞名的林智信、創辦台灣第一個專業民族舞團的蔡麗華、長期協助全國學生美術比賽評審的羅振賢，獲得終身成就獎。

教育部今天公布藝術教育貢獻獎名單，這個獎項各團體、法人、學校列舉具體事證向各主管教育行政機關推薦，並經過實地訪視及評審作業，共計有44人（學校、單位）脫穎而出，包含終身成就獎4名、績優學校獎23校、績優團體獎4名、教學傑出獎7名、活動奉獻獎6名。

終身成就獎得主中，洪惟助從事戲曲研究超過50年，編纂了「崑曲辭典」、「崑曲叢書」，設立戲曲研究室、崑曲博物館，致力於讓青年學子與社會大眾認識戲曲藝術，有「台灣崑曲推手」的美譽 。

林智信的作品表以台灣鄉土風情為題材，版畫、油畫備受國內外稱許，百公尺版畫「迎媽祖」更是聞名於世，詳細記錄了台灣的媽祖信仰文化，對本土美學的提倡享譽藝壇。

蔡麗華創辦了台灣第一個專業民族舞團「台北民族舞蹈團」，並獨資創辦首份專業舞蹈雜誌「台灣舞蹈雜誌」，影響遍及教育、藝術行政、國際推廣與學術研究。

長期致力於水墨創作的羅振賢，教學50多年作育英才無數，致力於推廣社區開班授課、舉辦畫展，擔任多所博物館、美術館的典藏委員，並長期擔任全國學生美術比賽評審及召集人，受邀至國外講學，將藝術教育推展到國際。

教育部預計12月16日在台北舉辦頒獎典禮，感謝每一名獲獎者為藝術教育的扎根奉獻心力，並期盼透過得獎者的故事，激勵更多人投入藝術教育，涵養下一代的美感與創造力。

