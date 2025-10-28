絕美光影+夢幻花景 蜷川實花大展京都爆紅 IG宣布海外首站獻給台北

台灣國際大展不斷，繼奇美博物館《埃及之王：法老》、史博館《維也納美景宮百年花繪名作展》後，今年初在日本京都爆紅的蜷川實花最新大展《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》，也確定將在明年1月由聯合數位文創引進台灣。蜷川實花今天於個人Instagram驚喜宣布——展覽海外首站選擇台北，明年1月登陸台北華山1914文創園區，展覽還將加入台北在地元素，「期待能以最新的創作面貌，再次與台灣觀眾見面。」

展覽由蜷川實花攜手科技藝術團隊 EiM共同打造，以光影藝術作品為核心規劃八大展區，突破以往以平面攝影為主的創作形式，不僅有繁花盛開的絢麗花園、還有約2000條水晶串飾隨光影律動的奇幻空間，以及720度無死角的全景影像，構築無限延伸的視覺幻境，帶來前所未有的沉浸式震撼。

蜷川實花以鮮明奔放的色彩與獨樹一幟的視覺風格聞名國際，創作橫跨了攝影、電影、時尚、影像及空間裝置藝術等領域，開創出極具個人特色的「蜷川美學」。今年初在京都舉辦的《蜷川實花展 withEiM：彼岸之光，此岸之影》，以絕美光影與夢幻花景席捲全日本，短短兩個多月吸引超過25萬名觀眾入場，在社群上引爆熱烈討論。

延續京都展的成功，台北作為全球海外首站，蜷川實花將再度攜手科技藝術團隊EiM（Eternity in a Moment），集結數據科學家、燈光與空間設計師，以「光影藝術」為核心打造全新沉浸體驗。蜷川實花也特別透露展覽將加入台北在地元素，打造台北站獨有的展覽內容，她更以中文向粉絲問候，邀請大家親臨現場「感受光與影、夢境與現實交錯的世界」。

被譽為「色彩魔法師」的蜷川實花堅持以真實拍攝影像創作，不倚賴電腦生成視覺，透過鏡頭捕捉城市與自然景致的光影瞬間。蜷川2016年於台北當代藝術館舉行的「蜷川實花展」轟動一時，打破傳統攝影展的界線，吸引大批年輕觀眾入場。此次來台，蜷川突破以往平面攝影為主的形式，融合影像作品、立體藝術裝置與EiM革新數位技術，打造出虛實交錯的沉浸式藝術空間。

聯合數位文創表示，展覽共規劃八大展區，其中《深淵彼岸的夢》以720度無死角影像空間與繁花盛放場景組成，觀眾將從絢麗花海步入鏡面與巨型螢幕交織的世界，櫻花、煙火與大海影像流轉，營造無窮深邃的幻境。而在展區《光之細語，色彩之夢》蜷川實花展精心佈置約 2000 條水晶串飾，隨著光影律動，宛如進入珠寶盒般迷離世界。

●《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》台北站最優惠預售票將於11月6日開賣，購票請上udn售票網。 《深淵彼岸的夢》以720度無死角影像空間與繁花盛放場景組成，觀眾將從絢麗花海步入鏡面與巨型螢幕交織的世界，櫻花、煙火與大海影像流轉，營造無窮深邃的幻境，令人嘆為觀止。圖／日本京都市京瓷美術館、聯合數位文創提供 展區《光之細語，色彩之夢》中，蜷川實花精心佈置約 2000 條水晶花串，隨著光影律動，宛如進入珠寶盒般迷離世界。圖／日本京都市京瓷美術館、聯合數位文創提供

