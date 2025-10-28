學測今起報名 建臺高中防再錯填考科 校方：將「強制」學生簽名核對

115年學年大學學測今天起開始報名，苗栗市私立建臺高中今年7月大學分科測驗考前幾天爆出考生集體被校方填錯考科的烏龍事件，造成軒然大波。這次學測，校方強調已修改校內報名作業流程，報名資料確認表改採「強制」學生核對並簽名，讓錯誤不致再發生。

建臺高中教務主任黃國峰表示，學測報名系統今天已開啟，報名日期從10月28日至11月11日止，建臺高中部高三4個班共177名學生將全數報考。今年7月114學年的大學分科測驗發生校內考歷史的文組生全部報考生物，考生物的理組生全部要考歷史的考科錯置疏失，總計有23名考生的升學規畫受衝擊。

黃國峰說，今年7月大學分科測驗校內集體報名發生錯誤，但因考生都已畢業離校，因聯繫問題且未強制要求學生在報名資料確認表簽名，等到大考中心發出考前提醒簡訊時，學生才驚覺考試科目被報錯了，但為時已晚，大考中心不同意變動或提供補考機會。

他說，學測報名期間因學生都在校，且校方已修改報名作業，「強制」要求學生在考科確認表簽名核對，分科測驗錯報考科的情況不致再發生。

有博士學位的黃國峰曾任國立竹南高中、苗栗高中及苗栗高商3所高中職校長，今年建臺爆發填錯考科的烏龍，校譽受損，一些教師也相繼離校或退休，他毅然接受徵召返回母校「救場」接下教務主任一職，9月間建臺董事會已通過遴聘他接任校長，人事案已送教育部審查中。

黃國峰表示，建臺全校包括高中部、國中部目前共有895名學生，其中高三、高二都各有4班，高一受到先前風波影響，僅有90多人，班數也減至3個班；未來校方將推動招生正常化，希望透過歷來升學的耀眼績效和優質學習的校園文化，重新贏回家長和學生的信心。 115學年大學學測今天起開始報名，校方強調已修改校內報名作業流程，報名資料確認表改採「強制」學生核對並簽名，讓今年大學分科測驗的烏龍錯誤不致再發生。記者胡蓬生／攝影

