台北藝博會5天吸7萬訪客 蔡康永鄭知淑作品首日完售 VIP預展人數多16%

第32屆台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI 2025）昨閉幕 ，主辦單位中華民國畫廊協會表示，5天藝博會展期迎來超過7萬名訪客，包括來自各地的頂尖私人收藏家，如日本、南韓、香港、印尼、新加坡等地，VIP預展日人數較去年提升16%。同期由10月18日開幕的第二屆台北藝術周（Taipei Art Week）將繼續進行至11月2日。

中華民國畫廊協會理事長陳菁瑩表示，ART TAIPEI 2025再次證明了台北處於亞洲不斷演進的藝術版圖核心。今年藝博會與Kiaf SEOUL 及 Art Jakarta合作，共享彼此的貴賓網絡資源，重申了此展會作為連結區域市場、強化本地藝術生態的動態平台角色。

此次白石畫廊推出蔡康永的作品，第一天便銷售一空。白石畫廊總監蘇芸加表示，參加台北國際藝術博覽會多年，此次在首日就已售出超過60件作品，「台北國際藝術博覽會對我們來說仍然是一個極佳的展示平台。」

亞洲藝術中心總經理李宜勳表示，亞洲藝術中心從台北國際藝術博覽會1992年創立開始，從未缺席。今年的台北國際藝術博覽會和台北藝術週同期舉辦，吸引了來自國外非常多優秀的藏家和學術界人士蒞臨台北，台北的不同畫廊也在這個期間推出精彩的展覽，使得整個台北充滿了藝術的氛圍及活力，開展首日就成功售出展位60%的作品。

展出藝術家中，李真及朱銘的作品收到極大的關注，尤其李真3公尺高的巨型雕塑「清風雲露」，更是整個會場的焦點。

海神畫廊藝術總監胡閔堯則透露，此次帶來南韓藝術家鄭知淑14件雕塑作品，第一天展期結束前便全數完售，甚至吸引到公部門代表洽談未來合作的可能性。這次台北國際藝術博覽會約有95%的藏家是新面孔，尤其受到許多室內設計師及建築師的青睞。 第32屆台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI 2025）昨閉幕 ，5天藝博會展期迎來超過7萬名訪客，李真的作品「清風雲露」深受關注。記者陳宛茜／攝影 第32屆台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI 2025）昨閉幕 ，5天藝博會展期迎來超過7萬名訪客，李真的作品「清風雲露」深受關注。記者陳宛茜／攝影 第32屆台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI 2025）昨閉幕 ，主辦單位中華民國畫廊協會表示，5天藝博會展期迎來超過7萬名訪客。記者陳宛茜／攝影

