台北藝博會5天吸7萬訪客 蔡康永鄭知淑作品首日完售 VIP預展人數多16%
第32屆台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI 2025）昨閉幕 ，主辦單位中華民國畫廊協會表示，5天藝博會展期迎來超過7萬名訪客，包括來自各地的頂尖私人收藏家，如日本、南韓、香港、印尼、新加坡等地，VIP預展日人數較去年提升16%。同期由10月18日開幕的第二屆台北藝術周（Taipei Art Week）將繼續進行至11月2日。
中華民國畫廊協會理事長陳菁瑩表示，ART TAIPEI 2025再次證明了台北處於亞洲不斷演進的藝術版圖核心。今年藝博會與Kiaf SEOUL 及 Art Jakarta合作，共享彼此的貴賓網絡資源，重申了此展會作為連結區域市場、強化本地藝術生態的動態平台角色。
此次白石畫廊推出蔡康永的作品，第一天便銷售一空。白石畫廊總監蘇芸加表示，參加台北國際藝術博覽會多年，此次在首日就已售出超過60件作品，「台北國際藝術博覽會對我們來說仍然是一個極佳的展示平台。」
亞洲藝術中心總經理李宜勳表示，亞洲藝術中心從台北國際藝術博覽會1992年創立開始，從未缺席。今年的台北國際藝術博覽會和台北藝術週同期舉辦，吸引了來自國外非常多優秀的藏家和學術界人士蒞臨台北，台北的不同畫廊也在這個期間推出精彩的展覽，使得整個台北充滿了藝術的氛圍及活力，開展首日就成功售出展位60%的作品。
展出藝術家中，李真及朱銘的作品收到極大的關注，尤其李真3公尺高的巨型雕塑「清風雲露」，更是整個會場的焦點。
海神畫廊藝術總監胡閔堯則透露，此次帶來南韓藝術家鄭知淑14件雕塑作品，第一天展期結束前便全數完售，甚至吸引到公部門代表洽談未來合作的可能性。這次台北國際藝術博覽會約有95%的藏家是新面孔，尤其受到許多室內設計師及建築師的青睞。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言