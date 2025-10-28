快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

僑生專班全盤性輔導老師負擔重 全教總籲教育部檢討、提高保障

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總批評，教育部種種的不作為，都讓私校教師權益嚴重受到戕害。本報資料照片
教育部與僑委會自2014年起合作推出「3＋4產學攜手合作僑生專班」，招收年齡在16到22歲之間的僑生，尤其以東南亞學生居多。為因應少子化，許多私立高職紛紛招收這類型的僑生專班，但全教總指出，私立高中職教師的勞動保障不足，授課節數常遭漫天開價，呼籲檢討相關政策，且學術研究費應比照公校教師，提高保障。

教育部113年度調查報告資料顯示，112學年度全國在學建教生1萬6518人，112學年度僑生在學人數3個年級合計已達7718人，接近半數為僑生。

全教總說，私立學校教師除了負擔一般學生的教學與輔導，面對僑生專班學生也需要額外付出時間，協助僑生克服中文學習困難，了解不同文化背景的學生，並在學業、生活、甚至打工方面給予支持，這種全盤性輔導工作的負擔相當大，但教育部卻似乎對私校高中職教師的待遇視而不見。

全教總表示，114學年度開始，教育部修改「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，將私立專科以上兼任教師鐘點費由「學校視財務狀況定之」改成「不得低於公立專科以上學校兼任教師鐘點費支給數額」，卻獨漏高中職的私立學校教師。除此之外，「高級中等教育法」第32條條文僅規定了公立學校的授課節數，卻完全忽視私立高中職教師授課節數標準，導致私立學校的授課節數漫天開價。

全教總批評，教育部種種的不作為，都讓私校教師權益嚴重受到戕害。教育部應正視私立高中職教師在僑生專班中的重要角色，並儘速檢討相關政策，除了前述的鐘點費與不得低於公立學校還有制訂與公校一致的授課節數之外，更應該修正「教師待遇條例」，將私校學術研究加給比照公校教師，以及將私校教師退撫提撥比率從12%提高到與公立學校相同的15%，提高保障。

