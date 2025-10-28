華語資源中心培訓教師用AI教學 建構完整支援體系

快訊

中央社／ 台北28日電

近年全球興起學習華語熱潮，政府也積極擦亮「學華語到台灣」品牌，台灣華語教育資源中心近期的培訓課程中，讓教師結合AI備課、研發教材，建構完整的支援體系。

教育部今天發布新聞稿指出，台灣華語教育資源中心是由教育部補助高等教育國際合作基金會設立，負責整合各大專的教學能量，透過教材研發、師資培訓、跨領域合作、國際行銷等主軸，持續推動台灣華語教育品牌的專業化與國際化。

華語資源中心每年舉辦超過20場培訓課程，近期著重結合AI工具，例如教導華語教師運用AI生成圖片、音檔，快速為文本生成提示詞和例句等，讓備課更有效率。

華語資源中心也製作「輕鬆說華語」系列、「驚豔台灣學華語」及「探索台北」繪本主題教材，並嘗試以人機協作方式，結合AI製作實驗教材，這些教材都以無償公眾授權方式，提供各界使用。

教育部表示，未來會持續結合社群經營、數位廣告以及參與國際展會，持續強化台灣華語教育品牌能見度。

華語 教育部 品牌

