影／台中神岡國小「舊鞋救命」 活動 師生整理鞋傳遞愛

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市神岡區神岡國小再次啟動「舊鞋救命」 活動，募集鞋、衣物與包包，協助非洲弱勢兒童改善生活條件，學生們整理舊鞋。圖／神岡國小提供
台中市神岡區神岡國小再次啟動「舊鞋救命」 活動，募集鞋、衣物與包包，協助非洲弱勢兒童改善生活條件，學生們整理舊鞋。圖／神岡國小提供

台中市神岡區神岡國小再次啟動「舊鞋救命」 活動，募集鞋、衣物與包包，協助非洲弱勢兒童改善生活條件，今天升旗時小市長進行勸募宣導，小市長張祥德說，大家只要捐出家裡還能穿、但不再使用的鞋，就能幫助遠在非洲的孩子，讓他們免於沙蚤蟲咬腳的痛苦，是一件非常有意義的事。

神岡國小校長郭冠毅表示，學校再次舉辦的愛心活動募物資也募心，讓小學生們體驗生命課程；他感謝陳建華老師號召師生與家長齊心協力，整理出家中完整、具包覆性的鞋子，搭配輕便衣物與A4尺寸以上包包，將這些日常用品化為守護生命的力量，傳遞到非洲有需要的孩子手中。

小市長張祥德今天在升旗典禮中說，大家只要捐出家裡還能穿、但不再使用的鞋子，就能幫助遠在非洲的孩子，讓他們免於沙蚤蟲咬腳的痛苦，是一件非常有意義的事。

募集現場，學生們整齊排隊，將鞋一雙雙交給志工，大家都露出開心笑容。老師陪學生們一起整理鞋子，提醒大家要把鞋帶綁好，不用塑膠袋包起來，讓愛能更環保送出去。

校長郭冠毅說，透過這次活動，讓孩子學到「給出去」不只是捐東西，更是一種關懷的行動。也許我們的小小舉動，能讓遠方的孩子重新展露笑容。希望這股愛心能一直傳下去，讓世界變得更溫暖。

神岡國小這次舊鞋救命活動，募集時間昨天起到本月31日第二節下課時間，今天募集時間，許多學生排隊帶著自己整理好的鞋等著捐出，臉上充滿期待。

台中市神岡區神岡國小再次啟動「舊鞋救命」 活動，募集鞋、衣物與包包，協助非洲弱勢兒童改善生活條件，學生們整理舊鞋。圖／神岡國小提供
台中市神岡區神岡國小再次啟動「舊鞋救命」 活動，募集鞋、衣物與包包，協助非洲弱勢兒童改善生活條件，學生們整理舊鞋。圖／神岡國小提供
台中市神岡區神岡國小再次啟動「舊鞋救命」 活動，募集鞋、衣物與包包，協助非洲弱勢兒童改善生活條件，今天升旗時，小市長進行勸募宣導。圖／神岡國小提供
台中市神岡區神岡國小再次啟動「舊鞋救命」 活動，募集鞋、衣物與包包，協助非洲弱勢兒童改善生活條件，今天升旗時，小市長進行勸募宣導。圖／神岡國小提供
台中市神岡區神岡國小再次啟動「舊鞋救命」 活動，募集鞋、衣物與包包，協助非洲弱勢兒童改善生活條件，學生們整理舊鞋。圖／神岡國小提供
台中市神岡區神岡國小再次啟動「舊鞋救命」 活動，募集鞋、衣物與包包，協助非洲弱勢兒童改善生活條件，學生們整理舊鞋。圖／神岡國小提供
台中市神岡區神岡國小再次啟動「舊鞋救命」 活動，募集鞋、衣物與包包，協助非洲弱勢兒童改善生活條件，學生們整理舊鞋。圖／神岡國小提供
台中市神岡區神岡國小再次啟動「舊鞋救命」 活動，募集鞋、衣物與包包，協助非洲弱勢兒童改善生活條件，學生們整理舊鞋。圖／神岡國小提供

