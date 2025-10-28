快訊

成功高中昨晚停電急採線上授課惹議 台電說明了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市成功高中昨天晚間出現全校大停電狀況，初步判斷是因台電端保險絲燒毀所致，有於電力未完全恢復，校方昨晚緊急宣布採全校線上授課。本報資料照
台北市成功高中昨天晚間出現全校大停電狀況，初步判斷是因台電端保險絲燒毀所致，有於電力未完全恢復，校方昨晚緊急宣布採全校線上授課。本報資料照

台北市成功高中昨晚間全校大停電，校方緊急通知學生採全校線上授課，引起家長熱議。台電北市區說明，主要是熔絲熔斷，需要由學校機電人員檢修，但台電後續將持續關注。

台電北市區處表示，27日晚間9時09分，AMI通報成功高級中學，經聯繫該校通知機電人員會同查修，為分點熔絲熔斷兩相，並於更換熔絲且用戶端切開隔離後，已於同日晚間11時45分試送正常供電。

台電表示，該案屬用戶設備原因，須由該校機電人員持續檢修中，待檢修完畢後自行送電。但同時將持續關注後續發展。

成功高中表示，當時出現全校跳電，校內有部分高三學生晚自習及委外場館運動民眾，警衛與廠商巡視校園並協助疏散，無人員受困或受傷情形，而校方也緊急舉行會議，考量到電力供應可能不穩，學校採取預防性調整啟動線上授課，確保隔日教學順利進行。

停電

