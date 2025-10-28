快訊

中職／得點圈打擊好了…牛棚卻炸了！ 中信兄弟痛失連霸的兩大問題

聽新聞
0:00 / 0:00

甜點列車啟動 咱賞海尋寶去

聯合報／ 本報訊

跟著有行旅遊覽西海岸雙美，海風號甜點列車與櫟莊園美術館。從新竹啟程，沿著西部濱海路段緩緩前行，全車座位皆朝向大面觀景窗，沿途提供當季合作品牌精選的限定甜點與飲品。走進台中新奢勤美商圈，旅宿最新垂直美術館概念的洲際飯店；隔日訪苗栗山林藝文空間櫟莊園美術館，尋訪藝術工藝的美好。

有行旅「海風號｜甜點列車漫遊西海岸｜台中洲際飯店篇」兩天一夜旅程，二○二六年一月九日至一月十日。報名請洽：02-8643-3905、8643-3926，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/89q96a

國旅

延伸閱讀

國際發明展暨反毒反霸凌影音創作傳捷報 鍾東錦表揚：苗栗之光！

苗栗房價領跑中部五縣市！3年漲27% 在地房仲曝三大關鍵

桃美館獲繆斯創意獎5項殊榮、金點設計獎3項肯定　策展量能備受肯定

地方特考苗栗沒考場 縣長鍾東錦：只要求公平…請中央「善待苗栗」

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

甜點列車啟動 咱賞海尋寶去

跟著有行旅遊覽西海岸雙美，海風號甜點列車與櫟莊園美術館。從新竹啟程，沿著西部濱海路段緩緩前行，全車座位皆朝向大面觀景窗，...

抽公托如中樂透候補3千人 蔣萬安拍板推「校校有公托」

為加速公托建置，北市長蔣萬安日前市政會議拍板，北市朝「校校有公托」重大政策推動。目前北市公托候補已高達三千人，引發家長民...

台積電文學獎 新詩首獎AI當戀愛顧問

由聯合報副刊、台積電文教基金會共同主辦的「台積電青年學生文學獎」，昨天舉辦贈獎。今年的新詩組首獎，幽默地用ＡＩ詢問戀愛問...

台積電文學獎 焦桐鼓勵：文學創作要有孤獨的決心

今年台積電青年學生文學獎短篇小說首獎作品「跳蛛」，用美甲展現高中生的叛逆，散文首獎「親愛的男神」寫癡迷偶像男團的自己與信...

新竹某私幼疑施暴！多童遭搧巴掌捏腿 市府：涉案2教保員停職調查

新竹市香山區一間私立幼兒園傳出有孩子遭到施暴，家長痛批，孩子身上出現莫名傷口，一問之下才發現孩子被老師搧巴掌，還有孩子被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。