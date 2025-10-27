「高雄校園通APP」啟動 教育數位化整合服務

快訊

中央社／ 高雄27日電

高雄市教育局推出「高雄校園通APP」，今天啟動。教育局指出，這是整合師生、家長三方服務的一站式行動平台，讓學校行政、家長互動與學生學習全面數位化。

高雄市教育局今天在高雄高商舉辦「高雄校園通APP」啟動記者會。高雄高商教師實際示範APP操作流程，學生則以短劇呈現家長與學生的應用情境。

教育局說明，APP整合日常校務功能，教師可發布訊息、線上點名與審核請假。APP也讓家長可透過手機簡訊註冊，查看課表、出缺勤與成績，並使用線上繳費與電子聯絡簿功能。學生則可透過教育局單一簽入服務登入，查詢個人課表、出缺勤與成績等資料。

此外，APP也支援教師追蹤學生學習表現，協助落實「一生一課表」、「因材施教」等新課綱精神，強化學生自我管理與自主學習能力。未來還將陸續推出學生健康資訊、我的圖書館及數位積點等新功能。

教育局副局長吳文靜表示，高雄市校園通APP讓教師、家長與學生能在行動化的數位環境中共同成長，實踐高雄教育科技化的溫度與力量。透過App的功能與整合，也是高雄市邁向智慧校園的里程碑。

為鼓勵更多使用者加入，教育局同步推出「雄愛積點GO」活動，即日起前2萬名完成註冊及登入的教師、家長與學生，可獲得100點積點，可兌換10點Open Point；於12月31日前完成登入者，還可參加抽獎。

教育局 教師 高雄市

