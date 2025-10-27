快訊

抽公托如中樂透候補3千人 蔣萬安拍板推「校校有公托」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
為加速公托建置，北市長蔣萬安市政會議宣示，台北市未來朝「校校有公托」重大政策推動，台北市未來朝任何一所公立國小、國中、高中，都須附設公托中心。圖／本報資料照片
為加速公托建置，北市長蔣萬安日前市政會議拍板，北市朝「校校有公托」重大政策推動。目前北市公托候補已高達三千人，引發家長民怨，還有人形容抽中公托等同中樂透，蔣萬安拍板，北市未來朝任何一所公立國小、國中、高中都須附設公托中心。

另外，蔣萬安也指示工務局協助教育局，評估30年屋齡以上校舍，如果結構安全、並且因少子化閒置，評估「整棟建築設置成大型公托中心」的可行性。

「學校不只是學校，它同時也是社區的一部分，也是地方翻新的起點。」三寶爸的北市長蔣萬安日前市政會議聽取教育局高齡校舍專案報告，蔣萬安提到，少子女化眾多原因之中，養不起的經濟因素占很高比例，包括高額托育費用，送托比例越低也表示會有更多隔代教養，或女性因生養子女被迫退出職場，他認為政府有責任提出對策。

蔣萬安在市政會議裁示表示，北市府決定參考北歐國家，及新北等其他成功縣市做法，大量推廣設置0到2歲的公托中心，利用現有學校的空間附設公托中心或是公立幼兒園。

蔣提到，透過利用學校空間附設公托或公立幼兒園將有多優點，包括學校是最安全環境，最能讓父母放心送托地點；第二，學校原是依人口常態分布狀態選擇設置的地點，在各級學校附設公托與公幼，將讓更多市民方便接送孩子；第三，少子女化之後必然出現更多閒置教室，改作公托或是公幼，更有效利用公共資產。

蔣萬安也舉其他縣市推動經驗提到，學校閒置教室改作公托的政策的時候，會遇到來自學校方很大的阻力。例如很多校長會認為學校主管機關是教育局，公托的主管機關是社會局，因此增設公托中心會增加校方在管理方面的複雜度。但他認為這是出於便利管理的本位主義應該破除。

蔣說，台灣少子女化的趨勢已經持續超過20年，多數學校當然都有閒置教室，與其讓閒置教室用作名實不符或使用效益極低的用途，寧可拿來開辦公托中心或是公立幼兒園。為了擴大公有土地的使用效益，北市府現在新建辦公廳舍的時候，都是採取鼓勵更多單位合署辦公的複合性使用方式，各級學校也應該循同樣邏輯，納入公托或公幼。

蔣萬安指示副市長林奕華負責督導這項重大政策，並指示教育局務必核實清點閒置教室；社會局加大推動公托量能；財政局協助清查閒置教室以外閒置公有空間：工務局協助閒置教室改作公托或公幼的修繕工程；捷運局未來聯開大樓，與都發局新建社宅，也都須將公托或公幼列標配。

蔣萬安說，北市府一定要讓市民感受市府願照顧年輕夫妻小家庭，及了解現在生育、養育子女沉重經濟負擔，北市府願提出對策決心。

北市府 蔣萬安 教室

