台積電文學獎 焦桐鼓勵：文學創作要有孤獨的決心
今年台積電青年學生文學獎短篇小說首獎作品「跳蛛」，用美甲展現高中生的叛逆，散文首獎「親愛的男神」寫癡迷偶像男團的自己與信神佛的父親。評審委員焦桐帶著期待大師的心情看著這些年輕人，他說，「文學創作是一條寂寞的遠路，你想要遠行，必須要有孤獨的決心」。
獲得卅萬元獎金的短篇小說首獎得主，是中山女高一年級學生徐菱遙，她的作品〈跳蛛〉受到評審團會議主席王聰威稱讚，在由日常和細節構成的作品中，是最成功的一篇，輕巧靈活，話說得多但不討厭，也不流於說教。
徐菱遙說，剛開始寫作投稿時都沒有得獎，才發現文學獎「沒得獎才是常態」。但她相信，所有文學獎落榜後重寫，以及三更半夜盯著筆電直到螢幕熄滅的時刻，都是在一點一點增加得獎的可能性，「所以你必須一直一直走」。
台中一中三年級學生楊原森以〈親愛的男神〉獲得散文獎首獎，散文組評審委員代表陳義芝分析，文章寫父親癡迷宮廟的神佛，自己癡迷人間的男團，文末兩人機車雙載，父子在摩托車上心靈相應。楊原森說，希望能藉勉勵寫作者，能因寫作而驕傲，更因感性而驕傲。
「有人說台積電青年文學獎是高中生的天花板，但我覺得這是你們昂揚的天空」，小說組評審委員代表鍾文音鼓勵得獎學生，當未來生命堵塞、感情困頓時，記得回想今日領獎時的悸動。
典禮主持人翁禎翊開場時說，自己高中時連三年落榜台積電青年學生文學獎，如今也出了兩本散文集，陳義芝以翁經歷勉勵年輕人：「寫作是長遠的」。
