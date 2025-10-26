台積電文學獎 新詩首獎AI當戀愛顧問

由聯合報副刊、台積電文教基金會共同主辦的「台積電青年學生文學獎」，昨天舉辦贈獎。今年的新詩組首獎，幽默地用ＡＩ詢問戀愛問題，讓評審團印象深刻。聯合報社長游美月說，在資訊爆炸的當下，仍有這麼多的年輕人願意用文字用心體會，令人非常感動。

小說組評審委員代表鍾文音致詞時表示，今年文學獎的「青春發動機」非常強大，評審團成員之間有很多辯證，像是老靈魂與青春日常生活，小說抒情化、散文化與戲劇化，還有傳統與科技。

今年新詩組首獎、惠文高中二年級學生陳冠勛，把ＡＩ對話寫入詩作〈自主學習〉。「第一次傳訊息…她回了一個『嗯』／問ChatGPT，什麼意思／竟然有四種解釋／1. 不太感興趣（但不想直接拒絕）／2. 沒想太多，只是被動回應……」新詩組評審須文蔚分析，這首詩體現手機時代獨有的語感，與ＡＩ的對話形式靈活卻不失深度。

陳冠勛坦言，雖然得了獎，他對自己仍有點沒自信，八月的裁判會前，想到要和其他得獎者面對面，他還焦慮地問ChatGPT：「要怎麼樣可以看起來像讀過很多文學書的文學人？」直到當面聽到須文蔚讚許，他才真的有了作品完成時的「到達」之感。

ＡＩ的崛起已讓文學界無法忽視其影響，散文組評審委員代表陳義芝提到，過往常討論散文是否要寫真實經歷，他認為，文本內容真不真實才是要講究的。他今年評了兩個文學獎，過程中發現有作者從網路上引用了錯誤、不存在的典故，他提醒，網路時代訊息取得非常容易，但真假難辨，身為文學創作者對文字要更加嚴謹。

「台積電青年學生文學獎」短篇小說、散文、新詩首獎得主分別可獲得卅萬、十五萬、十萬元獎學金，基金會董事長曾繁城說，他年輕時曾對文史感興趣，後來在家人期望下走向理工，投入電晶體研究。後來有機會成立台積電文教基金會，便欣然決定藉此與聯合報共同成立文學獎。

游美月說，曾繁城雖是科技人，心中卻有一個文藝青年。當初成立文學獎，就是希望能給年輕人的自由心靈一個舞台。在資訊爆炸、ＡＩ接管文字的當下，仍然有這麼多的年輕人願意用文字用心體會，與世界、自己對話，在文學獎成立廿二年的此刻，令人非常感動。

