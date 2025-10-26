新竹某私幼疑施暴！多童遭搧巴掌捏腿 市府：涉案2教保員停職調查

新竹市香山區一間私立幼兒園傳出有孩子遭到施暴，家長痛批，孩子身上出現莫名傷口，一問之下才發現孩子被老師搧巴掌，還有孩子被以木頭物品打頭、屁股，有數名幼兒受害。對此，新竹市府今天晚間回應，全案已依教保服務人員違法事件調查處理辦法，正式啟動相關程序，積極釐清相關事實，並決議該園涉案的2名教保人員停職接受調查。

有家長在10月22日向媒體投訴，孩子升上小班後，身上出現許多傷口與瘀痕，後來陸續有其他家長稱，孩子在幼兒園被搧巴掌，還有孩子被帶到無人的班級施暴。

家長今天在Threads表示，目前該事件不僅是施暴行為，更有多名孩童出現下體撕裂、疼痛等嚴重傷勢。讓令人無法接受的是，校方用「誤會」的說法進行私下和解，並一再堅稱「教室沒有攝影機」。

這名家長呼籲主管機關應立即啟動全面調查與司法鑑定程序、校方應公開監視器設置與管理紀錄，保障所有受害家庭與孩子的安全與隱私權，並嚴懲所有失職或掩蓋事實的人員。

對此，新竹市政府回應，10月22日接獲通報後，第一時間派員前往該園瞭解情況，10月23日取得該園事發前之10月7至21日監視器影片及詳細說明等相關資料，正檢視相關影片中。

教育處指出，本案經10月23日召開審查會議決議受理，並自教育部調查小組人才庫中遴選3位專業委員組成調查小組（含性平委員）進行後續相關調查；10月24日召開認定委員會線上討論，決議該園涉案的2名教保人員停職接受調查。

教育處強調，深切理解家長對案件的關心與不安，將秉持專業與公正立場，盡速完成調查，致力保障每一名幼兒的安全與福祉。調查若證實確有違法或不當對待幼兒情事，將依法嚴懲，絕不寬貸。依幼兒教育及照顧法或教保服務人員條例，可處6千至60萬元罰鍰，並公布涉案教保人員姓名與機構名稱；另視情節輕重，列管名單1至4年，甚至終身不得於教保服務機構任職。

