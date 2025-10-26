快訊

桌球／拍下香港組合 鄭怡靜、林昀儒WTT倫敦站混雙奪冠

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹某私幼疑施暴！多童遭搧巴掌捏腿 市府：涉案2教保員停職調查

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
幼稚園示意圖。圖／AI生成
幼稚園示意圖。圖／AI生成

新竹市香山區一間私立幼兒園傳出有孩子遭到施暴，家長痛批，孩子身上出現莫名傷口，一問之下才發現孩子被老師搧巴掌，還有孩子被以木頭物品打頭、屁股，有數名幼兒受害。對此，新竹市府今天晚間回應，全案已依教保服務人員違法事件調查處理辦法，正式啟動相關程序，積極釐清相關事實，並決議該園涉案的2名教保人員停職接受調查。

有家長在10月22日向媒體投訴，孩子升上小班後，身上出現許多傷口與瘀痕，後來陸續有其他家長稱，孩子在幼兒園被搧巴掌，還有孩子被帶到無人的班級施暴。

家長今天在Threads表示，目前該事件不僅是施暴行為，更有多名孩童出現下體撕裂、疼痛等嚴重傷勢。讓令人無法接受的是，校方用「誤會」的說法進行私下和解，並一再堅稱「教室沒有攝影機」。

這名家長呼籲主管機關應立即啟動全面調查與司法鑑定程序、校方應公開監視器設置與管理紀錄，保障所有受害家庭與孩子的安全與隱私權，並嚴懲所有失職或掩蓋事實的人員。

對此，新竹市政府回應，10月22日接獲通報後，第一時間派員前往該園瞭解情況，10月23日取得該園事發前之10月7至21日監視器影片及詳細說明等相關資料，正檢視相關影片中。

教育處指出，本案經10月23日召開審查會議決議受理，並自教育部調查小組人才庫中遴選3位專業委員組成調查小組（含性平委員）進行後續相關調查；10月24日召開認定委員會線上討論，決議該園涉案的2名教保人員停職接受調查。

教育處強調，深切理解家長對案件的關心與不安，將秉持專業與公正立場，盡速完成調查，致力保障每一名幼兒的安全與福祉。調查若證實確有違法或不當對待幼兒情事，將依法嚴懲，絕不寬貸。依幼兒教育及照顧法或教保服務人員條例，可處6千至60萬元罰鍰，並公布涉案教保人員姓名與機構名稱；另視情節輕重，列管名單1至4年，甚至終身不得於教保服務機構任職。

新竹 監視器 巴掌

延伸閱讀

大雨特報！新竹以北及宜蘭整天濕涼 下周四天氣才好轉

新竹香山綜合休閒運動館營運今滿月 使用人次近2萬

24日捐血可換電影票 新竹巨城預告最美15米耶誕樹下月點燈

教保員涉以「胸口碎大石」虐童 高雄議員痛批無法無天

相關新聞

私校轉型長照 配套不足難落實

少子化浪潮衝擊，不少私校經營困難，改轉型長照，以另一種形式延續教育使命，然而稻江護家等私校雖已取得主管機關許可，但實際轉...

校園濫訴頻傳…台中近半投訴不成立不受理 市府：校方應初步調查

近年教師工作壓力越來越大，台中市去年家長投訴教師案件近300件，其中有將近一辦不成立或不受理，議員指出近半無效投訴形同濫...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

新竹某私幼疑施暴！多童遭搧巴掌捏腿 市府：涉案2教保員停職調查

新竹市香山區一間私立幼兒園傳出有孩子遭到施暴，家長痛批，孩子身上出現莫名傷口，一問之下才發現孩子被老師搧巴掌，還有孩子被...

台積電「青春限定」文學獎 首獎作品寫美甲、偶像男團

今年的台積電青年學生文學獎短篇小說首獎作品〈跳蛛〉用美甲展現高中生的叛逆，散文首獎〈親愛的男神〉寫癡迷偶像男團的自己與信...

台積電文學獎新詩首獎ChatGPT入文 問「戀愛問題」評審印象深刻

由聯合報副刊、台積電文教基金會共同主辦的「台積電青年學生文學獎」自2003年創立至今，已邁入第22屆，得獎者最高可得30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。