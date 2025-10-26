台積電「青春限定」文學獎 首獎作品寫美甲、偶像男團

今年的台積電青年學生文學獎短篇小說首獎作品〈跳蛛〉用美甲展現高中生的叛逆，散文首獎〈親愛的男神〉寫癡迷偶像男團的自己與信神佛的父親，有評審說，台積電文學獎是「青春限定」文學獎，為了評審，不得不進入年輕學生們的世界。新詩組評審委員代表焦桐分享自己評審時「期待大師」的心情，雖然文學創作是寂寞的遠路，仍期待少年們繼續走下去。

今年獨得30萬元獎金的短篇小說首獎得主是中山女高一年級學生徐菱遙，她的作品〈跳蛛〉受到評審團會議主席王聰威稱讚，在由日常和細節構成的作品中，是最成功的一篇，輕巧靈活，話說得多但不討厭，也不流於說教。

徐菱遙在贈獎典禮上提到，剛開始寫作投稿時都沒有得獎，才發現文學獎「沒得獎才是常態」。但她相信，所有文學獎落榜後重寫，以及三更半夜盯著筆電直到螢幕熄滅的時刻，都是在一點一點增加得獎的可能性，寫作是累積，「所以你必須一直一直走」。因此，無論得獎機率有多小，或者要付出多少成本，她還是選擇相信自己的夢想。

台中一中三年級學生楊原森以〈親愛的男神〉獲得散文獎首獎，散文組評審委員代表陳義芝分析，文章寫父親癡迷宮廟的神佛，自己癡迷人間的男團，文末兩人機車雙載，父子在摩托車上心靈相應。楊原森致詞時說道，世界往往告訴我們，要有理性才能解決問題，但希望能藉此機會勉勵寫作者，能因寫作而驕傲，更因感性而驕傲。

「有人說台積電青年文學獎是高中生的天花板，但我覺得這是你們昂揚的天空」，小說組評審委員代表鍾文音鼓勵得獎學生，今天很快就會變成明天，當未來生命堵塞、感情困頓時，記得回想今日領獎時的悸動。

散文組評審委員代表陳義芝則語重心長提醒，這只是一次得獎，如果想成為余光中、楊牧、王鼎鈞、林文月這樣讓人熟知的散文大家，需要長期的耕耘與追求。同樣地，也不要因為一次沒得獎就感到失望，贈獎典禮主持人翁禎翊在開場時就說，自己在高中時連續三年落榜台積電青年學生文學獎，如今也已出了兩本散文集，陳義芝以翁的經歷勉勵年輕人：「寫作是長遠的」。

焦桐表示，今年的得獎作品讓他非常驚艷，這麼多少年文字技巧成熟自然、語感好，回想自己的青少年時光，不免自慚形穢。他直言，自己是帶著「期待大師」的心情看著這些年輕人，也期待他們走下去，「文學創作是一條寂寞的遠路，你想要遠行，必須要有孤獨的決心」。

