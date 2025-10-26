3D列印碳材捕捉二氧化碳 獲氣候變遷實作賽金獎
由台灣大學學生及宜蘭大學學生組成的團隊，以3D列印碳材有效捕捉二氧化碳，作為後續再利用或封存，獲114年氣候變遷創意實作競賽金獎。
教育部今天發布新聞稿指出，教育部依據「氣候變遷因應法」，呼應2050淨零排放目標，持續在各級學校推動氣候變遷教育，並辦理相關競賽；今天於高雄駁二藝術特區「第5屆台灣氣候行動博覽會」會場舉行114年度氣候變遷系列競賽頒獎典禮。
由台灣大學學生及宜蘭大學學生組成的團隊，以3D列印碳材有效捕捉二氧化碳，作為後續再利用或封存的作品，且有模組化、易操作等特性，榮獲氣候變遷創意實作競賽金獎。
台灣大學、清華大學等學生組成的團隊，從校園中的閒置腳踏車發想「GreenBike：騎出永續未來」作品，透過維運二手腳踏車租賃平台，減少資源浪費與碳排放，實踐「以租代買」，同時提升學生通勤便利性、永續意識，獲氣候變遷創意實作競賽銀獎。
同樣獲得氣候變遷創意實作競賽銀獎的還有中興大學團隊，建立完整鋁渣的產品化技術，透過完全去化鋁渣的危害，將鋁渣轉化為100%可再利用的氧化碴、還原碴，為國內鋁渣處理欠缺效率的問題，提供一個可行的解決方案。
教育部提到，未來會持續建構各式教材教學資源，提升師生氣候變遷減緩及調適的知能，同時強化跨部會合作夥伴關係，期待共同培育能回應未來世代需求的綠領人才。
