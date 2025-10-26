台英大學聯盟第2屆年會　續推雙語教育合作

台英大學聯盟年會24日在蘇格蘭愛丁堡大學落幕，台灣與英國雙邊總計8所結盟大學的代表及學者就雙語教育、淨零永續等議題交流，持續推進科研合作和高等教育夥伴關係。

第2屆台英大學聯盟（TUKUC）年會在台灣的教育部與英國文化協會（British Council）共同支持下，22至24日在愛丁堡舉行，逾60人與會，3天議程包含校園參訪、主題座談和專題演講。TUKUC於2023年成立，是推動台英高教合作重要平台。

第1屆TUKUC年會2024年在高雄中山大學舉行，當年的重點議題也是雙語教育與淨零永續，今年的年會則在展望未來之餘，檢視過去一年的雙邊合作成果。

駐英國代表處教育組表示，會議期間，愛丁堡大學的永續發展高級主管葛曼（Dave Gorman）發表演說，分享氣候變遷及社會責任議題最新發展趨勢。清華大學則與利物浦大學共同說明雙聯博士學位計畫實施成果，有助將已證明成功的合作模式推展至其他台英雙邊結盟大學。其他與會各大學代表也分享研究計畫成果及未來合作藍圖。

此外，TUKUC年會舉辦早期職涯研究員（ECR）工作坊，以促進青年學者交流。台英總計8所結盟大學24日另舉行TUKUC聯盟續約儀式，標誌雙邊高教夥伴關係進入實質合作的下一階段。

駐英國代表處教育組表示，此次年會由愛丁堡大學教務長葛蘭姆（Kim Graham）主持開幕式；駐愛丁堡辦事處處長丁志華、中山大學校長李志鵬、英國文化協會台北辦事處處長米納（Susan Milner）、駐英代表處教育組組長畢祖安致詞。李志鵬說，期待未來有更多大學投入資源，深化台英雙方在人才培育和專業研究的夥伴關係。

為促進台英高教合作，教育部持續為台灣學生赴英短期研習及台英共同研究計畫提供補助。

此次年會，台灣方面有42人參加，大學院校包含中山大學、清華大學、台灣師範大學、台灣大學，另有高等教育國際合作基金會（FICHET）執行長林子斌等人。

英國方面，參與的大學院校有愛丁堡大學、利物浦大學、新堡大學（Newcastle University）、西蘇格蘭大學（University of the West of Scotland）。駐愛丁堡辦事處另設宴款待台英校方代表。

