台英大學聯盟第2屆年會　續推雙語教育合作

中央社／ 倫敦25日專電

台英大學聯盟年會24日在蘇格蘭愛丁堡大學落幕，台灣與英國雙邊總計8所結盟大學的代表及學者就雙語教育、淨零永續等議題交流，持續推進科研合作和高等教育夥伴關係。

第2屆台英大學聯盟（TUKUC）年會在台灣的教育部與英國文化協會（British Council）共同支持下，22至24日在愛丁堡舉行，逾60人與會，3天議程包含校園參訪、主題座談和專題演講。TUKUC於2023年成立，是推動台英高教合作重要平台。

第1屆TUKUC年會2024年在高雄中山大學舉行，當年的重點議題也是雙語教育與淨零永續，今年的年會則在展望未來之餘，檢視過去一年的雙邊合作成果。

駐英國代表處教育組表示，會議期間，愛丁堡大學的永續發展高級主管葛曼（Dave Gorman）發表演說，分享氣候變遷及社會責任議題最新發展趨勢。清華大學則與利物浦大學共同說明雙聯博士學位計畫實施成果，有助將已證明成功的合作模式推展至其他台英雙邊結盟大學。其他與會各大學代表也分享研究計畫成果及未來合作藍圖。

此外，TUKUC年會舉辦早期職涯研究員（ECR）工作坊，以促進青年學者交流。台英總計8所結盟大學24日另舉行TUKUC聯盟續約儀式，標誌雙邊高教夥伴關係進入實質合作的下一階段。

駐英國代表處教育組表示，此次年會由愛丁堡大學教務長葛蘭姆（Kim Graham）主持開幕式；駐愛丁堡辦事處處長丁志華、中山大學校長李志鵬、英國文化協會台北辦事處處長米納（Susan Milner）、駐英代表處教育組組長畢祖安致詞。李志鵬說，期待未來有更多大學投入資源，深化台英雙方在人才培育和專業研究的夥伴關係。

為促進台英高教合作，教育部持續為台灣學生赴英短期研習及台英共同研究計畫提供補助。

此次年會，台灣方面有42人參加，大學院校包含中山大學、清華大學、台灣師範大學、台灣大學，另有高等教育國際合作基金會（FICHET）執行長林子斌等人。

英國方面，參與的大學院校有愛丁堡大學、利物浦大學、新堡大學（Newcastle University）、西蘇格蘭大學（University of the West of Scotland）。駐愛丁堡辦事處另設宴款待台英校方代表。

英國 高教

延伸閱讀

台東森林公園現綠鬣蜥！縣府緊急出動成功移除 目前屬零星個案

MLB／大學教頭直升巨人總教練 維特洛寫史上第一紀錄

狂風暴雨沒放假！北漂青年自嘲：3大學根本「適應天氣預科班」

台英簽署MOU深化太空產業鏈結 助台灣跨足國際市場

相關新聞

私校轉型長照 配套不足難落實

少子化浪潮衝擊，不少私校經營困難，改轉型長照，以另一種形式延續教育使命，然而稻江護家等私校雖已取得主管機關許可，但實際轉...

校園濫訴頻傳…台中近半投訴不成立不受理 市府：校方應初步調查

近年教師工作壓力越來越大，台中市去年家長投訴教師案件近300件，其中有將近一辦不成立或不受理，議員指出近半無效投訴形同濫...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

申訴再不合理 校事會議也要調查 退休師仍被口頭申誡

自從去年9月校園事件處理會議（校事會議）新法規上路，只要學生有「不舒服的感受」即可提出，中部有國小男老師被申訴帶著有色眼...

私校轉型長照卡關 學者：制度與法規銜接斷鏈

政府為私校提供轉型長照的諮詢及指引，卻未協助排除後續的困難，甚至出現限制，導致全國退場私校規畫轉型者眾，投入營運卻迄今未...

台中校園投訴1年271件 近半無效 議員：形同濫訴

近年教師工作壓力越來越大，台中市去年家長投訴教師案件達271件，其中近半不成立或不受理，議員指出近半無效投訴形同濫訴，教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。