私校轉型長照卡關 學者：制度與法規銜接斷鏈

政府為私校提供轉型長照的諮詢及指引，卻未協助排除後續的困難，甚至出現限制，導致全國退場私校規畫轉型者眾，投入營運卻迄今未見。學者直言，核心問題在於制度設計與法規銜接出現斷鏈，導致成功案例少之又少，建議政府須協助轉型私校排除路上的障礙。

教育部過去曾對大專校院提出退場轉型機制，成效有限。台北大學社工系教授曾敏傑指出，二○一四年前後有多所大學陸續停辦，當時就應積極啟動轉型機制，現在看來似乎太慢。他提醒高中職轉型應吸取大學端失敗經驗，教育部雖訂辦法供學校評估，但時效太短無法如期完成，最後只能將校地捐給地方政府，或被國立學校收編。

轉型牽涉跨部會法令整合也是一大挑戰。曾敏傑說，從教育部體系轉入衛福部，程序繁瑣，學校無法僅憑一紙公文完成身分切換，老師不能直接當照服員，整體團隊得重建，還要評估市場、人力、在地需求，這些都是關卡。

中正大學高齡社會勞動與福祉研究中心兼任研究員林博文說，開明高商等私校雖已取得轉型長照機構的主管機關許可，但實際尚未投入營運，因政府對轉型過程規範嚴格，校舍改建須依衛福部長照設施標準，涉及建築強度、動線規畫與安全設施，審核流程繁瑣，皆須逐項核對；若某地住宿型長照已足夠也不核准，例如宜蘭蘭陽技術學院因區域內資源飽和，轉型受限。

新北市議員黃心華表示，退場私校轉型是危機中的轉機，也補足社福政策所需能量，建議市府建立完善轉型輔導機制，從制度面協助學校走出困局。

