聽新聞
0:00 / 0:00

私校轉型長照 配套不足難落實

聯合報／ 記者張策邱瑞杰魯永明／連線報導
新北市私立開明工商今年2月完成法人轉型，更名為「開明長照財團法人」，規畫於2028年在原址設立住宿型長照機構。記者張策／攝影
新北市私立開明工商今年2月完成法人轉型，更名為「開明長照財團法人」，規畫於2028年在原址設立住宿型長照機構。記者張策／攝影

少子化浪潮衝擊，不少私校經營困難，改轉型長照，以另一種形式延續教育使命，然而稻江護家等私校雖已取得主管機關許可，但實際轉型困難，更難投入營運，問題出在校舍改建須符合衛福部標準，流程繁瑣，也受限區域資源總量管制，有學校感嘆「政府開好門，卻沒有鋪好路，甚至還設了路障」。

全台各地陸續有學校試圖轉型長照機構再出發，新北開明工商是全國第一件高中職獲准轉型為長照機構法人案例，為「私校退場不等於廢校」立下新模式；基隆光隆家商也正籌設。但絕大多數私校轉型依然受限。

以嘉義縣稻江科技暨管理學院為例，二○二一年七月底停辦，董事會依「私立學校法」轉型為長照財團法人，規畫籌設住宿型及社區式長照機構、日間照顧中心、銀髮圖書館等，建構「綜合社會福利園區」。歷經三年多審查，教育部核定今年十一月卅日為轉型最後期限。然而稻江提出的「綜合社會福利園區開發計畫書」及校地變更社會福利設施使用尚未完成，已向縣府報請展延，盼年底前先掛牌成立。

嘉義縣府表示，去年五月，核准稻江籌設住宿式與日間照顧服務，惟土地分區變更尚在審議，園區開發待核定，為活化校地資源，納入托嬰中心及小規模多機能服務，期達成「老幼共照」目標。

立委林月琴表示，私校轉型雖具潛力，但全台實際進行案例卻不多，除了轉型所需經費與資源龐大，也牽涉原有校產的產權、法律與地方共識問題。政府對私校轉型提供諮詢與政策指導，實際補助與配套不足，須研擬更具體的支持方案。

「市場供需是大問題。」林月琴強調，住宿型長照機構床位不足，台灣目前一床照顧費用每日平均三千元、月支出近九萬元，對多數家庭負擔沉重，若無法從制度面解決，轉型計畫恐難落實，無法回應高齡社會挑戰。

創校六十一年的私立開明工商今年二月獲准轉型為長照財團法人，校方強調「教育沒有消失，是轉化成另一種服務與關懷。」將先設立社區型團體家屋，服務失智長者，再逐步推動住宿型長照。

基隆光隆家商今年逢七十周年，最盛時期全校三千名學生，如今僅剩五十四名，明年七月退場轉型社福場域，校內「聖哲樓」開辦日照中心已定案，今年底營運，可服務四十八人；申設銀髮健身俱樂部已送件，待中央審查；校園另規畫為住宿型長照機構，力拚三年內通過審查。

少子化 私校 長照 衛福部

延伸閱讀

「林老師」冒名招生幼童地下室上課 補習班自清反遭中市府停招

兒托服務法審議 居托人員有通報義務

長榮航違反勞動法令多次僅罰2萬元 立委促檢討

高鐵寧靜車廂引家長反彈 立委籲推動「寶寶哭泣我OK」政策

相關新聞

校園濫訴頻傳…台中近半投訴不成立不受理 市府：校方應初步調查

近年教師工作壓力越來越大，台中市去年家長投訴教師案件近300件，其中有將近一辦不成立或不受理，議員指出近半無效投訴形同濫...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

私校轉型長照卡關 學者：制度與法規銜接斷鏈

政府為私校提供轉型長照的諮詢及指引，卻未協助排除後續的困難，甚至出現限制，導致全國退場私校規畫轉型者眾，投入營運卻迄今未...

私校轉型長照 配套不足難落實

少子化浪潮衝擊，不少私校經營困難，改轉型長照，以另一種形式延續教育使命，然而稻江護家等私校雖已取得主管機關許可，但實際轉...

校園新鮮事／1人也開課！屏北高中守護族語 原民專班獲獎

國立屏北高中小清華原住民專班秉持教育不只是知識傳授，更是連結學生與族群、土地與歷史的文化橋梁，設立至今15年，帶學生在族...

科普環島列車10周年 補齊南迴路段、嘉惠2萬名學子

「2025年台灣科普環島列車」於今日順利返航抵達終點台北車站，完成6天的環島科學之旅。科普環島列車今年行駛18個縣市、2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。