私校轉型長照 配套不足難落實

少子化浪潮衝擊，不少私校經營困難，改轉型長照，以另一種形式延續教育使命，然而稻江護家等私校雖已取得主管機關許可，但實際轉型困難，更難投入營運，問題出在校舍改建須符合衛福部標準，流程繁瑣，也受限區域資源總量管制，有學校感嘆「政府開好門，卻沒有鋪好路，甚至還設了路障」。

全台各地陸續有學校試圖轉型長照機構再出發，新北開明工商是全國第一件高中職獲准轉型為長照機構法人案例，為「私校退場不等於廢校」立下新模式；基隆光隆家商也正籌設。但絕大多數私校轉型依然受限。

以嘉義縣稻江科技暨管理學院為例，二○二一年七月底停辦，董事會依「私立學校法」轉型為長照財團法人，規畫籌設住宿型及社區式長照機構、日間照顧中心、銀髮圖書館等，建構「綜合社會福利園區」。歷經三年多審查，教育部核定今年十一月卅日為轉型最後期限。然而稻江提出的「綜合社會福利園區開發計畫書」及校地變更社會福利設施使用尚未完成，已向縣府報請展延，盼年底前先掛牌成立。

嘉義縣府表示，去年五月，核准稻江籌設住宿式與日間照顧服務，惟土地分區變更尚在審議，園區開發待核定，為活化校地資源，納入托嬰中心及小規模多機能服務，期達成「老幼共照」目標。

立委林月琴表示，私校轉型雖具潛力，但全台實際進行案例卻不多，除了轉型所需經費與資源龐大，也牽涉原有校產的產權、法律與地方共識問題。政府對私校轉型提供諮詢與政策指導，實際補助與配套不足，須研擬更具體的支持方案。

「市場供需是大問題。」林月琴強調，住宿型長照機構床位不足，台灣目前一床照顧費用每日平均三千元、月支出近九萬元，對多數家庭負擔沉重，若無法從制度面解決，轉型計畫恐難落實，無法回應高齡社會挑戰。

創校六十一年的私立開明工商今年二月獲准轉型為長照財團法人，校方強調「教育沒有消失，是轉化成另一種服務與關懷。」將先設立社區型團體家屋，服務失智長者，再逐步推動住宿型長照。

基隆光隆家商今年逢七十周年，最盛時期全校三千名學生，如今僅剩五十四名，明年七月退場轉型社福場域，校內「聖哲樓」開辦日照中心已定案，今年底營運，可服務四十八人；申設銀髮健身俱樂部已送件，待中央審查；校園另規畫為住宿型長照機構，力拚三年內通過審查。

