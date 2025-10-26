申訴再不合理 校事會議也要調查 退休師仍被口頭申誡
自從去年9月校園事件處理會議（校事會議）新法規上路，只要學生有「不舒服的感受」即可提出，中部有國小男老師被申訴帶著有色眼光看某女學童，雖查無實據，但在調查過程中身心崩潰，智商退化到3歲，只能退休養病。
校事會議最為教師詬病的是，學生對教師的申訴內容不需具體、不要證據，憑著感覺就能提出，因此匿名檢舉、濫訴層出不窮。彰化教師團體指出，法令規定高中以下學校各種糾紛須交付處理，不問事情大小和影響層面，甚至還沒調查就覺得事情「怪怪的」不合常理，仍要進入調查程序，導致小事化大、大事難以收拾，
中部某國小男老師被學生家長具名檢舉，指稱女兒回家告狀「老師總是用色色的眼神看我」。學校成立校事會議調查，查無實證，時隔一年，男老師申請停職期間沒到校，家長又具名檢舉同樣事情，男老師仍被重新調查一次，多次接受心理諮商，到最後被鑑定智商退化到3歲，由家人代申請退休。
一名國小女老師被家長檢舉她指定參考書、作業簿，學生非買不可，校事會議調查沒這種事，女老師再被同一家長寫6個字「上課言行不當」，學校接獲檢舉又成立校事會議，調查檢舉不實，女老師忍無可忍提告，彰化地檢署偵辦才發現檢舉人查無此人，全程用假個資向教育部檢舉，教育部依程序轉交學校處理。
一名退休十多年國中教師接到學校校事會議通知，原來一名學生（今年41歲）想起老師在他國二時曾責罵讓他自尊心受損，到現在無法平復。老師承認有此事，並表示責罵內容在當時校園很平常，當下沒學生反映不妥，時隔20多年，也沒學生表達不滿。校事會議仍決議退休老師口頭申誡一次。
