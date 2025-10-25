科普環島列車10周年 補齊南迴路段、嘉惠2萬名學子

「2025年台灣科普環島列車」於今日順利返航抵達終點台北車站，完成6天的環島科學之旅。科普環島列車今年行駛18個縣市、28站點，並首度補齊「南迴」路段，完成10周年完整環島的里程碑、嘉惠全台2萬名學生。

國科會今天於台北車站一樓大廳舉辦科普環島列車10周年慶祝閉幕典禮，並於現場規劃26個科學攤位。國科會主秘林廣宏表示，今年列車首度補齊「南迴」路段，新增停靠枋寮站與大武站，讓屏東與台東地區的孩子也能登車參與，象徵10周年的里程碑更完成了環島一圈的使命。

林廣宏指出，今年活動以基礎科學為起點並結合在地文化，結合在地文化特色，並邀請偏鄉、原民與聽障學童共同參與，6天旅程共服務約2萬名學童，讓學子走出教室，把書本上的知識轉化為可親手操作的生動體驗。

今年列車活動適逢連假也結合站點舉辦科學市集，讓親子走出家門，在鄰近火車站周邊體驗科學活動。今日上午，列車從宜蘭頭城車站出發，由國立宜蘭大學與佛光大學團隊於站點設計涵蓋AI影像辨識、人工智慧應用、磁力與電流等科學體驗攤位，帶領民眾理解生活中的科學知識。

國科會也指出，終點台北車站大廳更展示了國家太空中心福衛八號衛星模型，以及國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心勵進海研船充氣模型，讓民眾近距離認識衛星結構與海洋研究的專業工具。

國科會表示，希望透過科學市集與互動體驗，讓民眾能更親近科學、時常接觸科學。孩子們在過程中不僅能啟發好奇心與探索精神，也能逐步培養科學素養與思辨能力。

商品推薦