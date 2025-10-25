快訊

川普訪亞洲專機上談中國犯台後果 「這麼做對他們非常危險」

漏網鏡頭？大陸紀念台灣光復大會 王滬寧主動喊「他」上台寒暄

北市公車司機飆罵老人、關門夾手？ 指南客運釋出影片還原真相

聽新聞
0:00 / 0:00

科普環島列車10周年 補齊南迴路段、嘉惠2萬名學子

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
2025年台灣科普環島列車8節車廂搭載不同科學主題的特色實驗。記者邱德祥／攝影
2025年台灣科普環島列車8節車廂搭載不同科學主題的特色實驗。記者邱德祥／攝影

「2025年台灣科普環島列車」於今日順利返航抵達終點台北車站，完成6天的環島科學之旅。科普環島列車今年行駛18個縣市、28站點，並首度補齊「南迴」路段，完成10周年完整環島的里程碑、嘉惠全台2萬名學生。

國科會今天於台北車站一樓大廳舉辦科普環島列車10周年慶祝閉幕典禮，並於現場規劃26個科學攤位。國科會主秘林廣宏表示，今年列車首度補齊「南迴」路段，新增停靠枋寮站與大武站，讓屏東與台東地區的孩子也能登車參與，象徵10周年的里程碑更完成了環島一圈的使命。

林廣宏指出，今年活動以基礎科學為起點並結合在地文化，結合在地文化特色，並邀請偏鄉、原民與聽障學童共同參與，6天旅程共服務約2萬名學童，讓學子走出教室，把書本上的知識轉化為可親手操作的生動體驗。

今年列車活動適逢連假也結合站點舉辦科學市集，讓親子走出家門，在鄰近火車站周邊體驗科學活動。今日上午，列車從宜蘭頭城車站出發，由國立宜蘭大學與佛光大學團隊於站點設計涵蓋AI影像辨識、人工智慧應用、磁力與電流等科學體驗攤位，帶領民眾理解生活中的科學知識。

國科會也指出，終點台北車站大廳更展示了國家太空中心福衛八號衛星模型，以及國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心勵進海研船充氣模型，讓民眾近距離認識衛星結構與海洋研究的專業工具。

國科會表示，希望透過科學市集與互動體驗，讓民眾能更親近科學、時常接觸科學。孩子們在過程中不僅能啟發好奇心與探索精神，也能逐步培養科學素養與思辨能力。

科學 環島

延伸閱讀

國科會率團參與台拉立年會 強化AI合作

台積電赴美不怕技術流失？ 國科會主委吳誠文：我保證不會

台捷科技日交流AI與雷射科技 國科會盼續深化合作

南迴草埔森永隧道 10/16中午雙向車道封閉4小時

相關新聞

校園濫訴頻傳…台中近半投訴不成立不受理 市府：校方應初步調查

近年教師工作壓力越來越大，台中市去年家長投訴教師案件近300件，其中有將近一辦不成立或不受理，議員指出近半無效投訴形同濫...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

科普環島列車10周年 補齊南迴路段、嘉惠2萬名學子

「2025年台灣科普環島列車」於今日順利返航抵達終點台北車站，完成6天的環島科學之旅。科普環島列車今年行駛18個縣市、2...

教育部補助7團體投入原民教育活動 受惠童420人次

教育部今年度補助7個團體，推動原住民族部落服務學習、傳統樂舞、族語學習等活動。藉由引入民間力量，讓原住民族文化持續發光發...

逃離行政／基層喊行政專職化 教部推「副組長」更釀師資荒

教師荒蔓延全台，第一線教師被迫超鐘點授課，行政大逃亡戲碼持續上演，基層教師喊出「請支援行政」，教育部卻端出「行政副組長」，挨批抓錯藥方，反讓更多教師陷入行政泥淖。已有縣市讓繁雜行政業務回歸專職公務員，這是否能成為解救師資荒的關鍵？

獲逾7成同意票過關 李蔡彥成功續任政大校長

國立政治大學昨日針對校長李蔡彥續任案完成開票，李蔡彥獲得半數以上同意票支持，確定續任政大校長。政大表示，李蔡彥第一屆任期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。